Hyundai'nın Güvenlik Başarısı

Hyundai Motor Grubu, 2025 Uluslararası Sigorta Kurumu Karayolu Güvenliği (IIHS) çarpışma testleri değerlendirmelerinde 7 Hyundai modeliyle öne çıkarak toplamda 15 ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai, 2025 TOP SAFETY PICK (TSP) ve TOP SAFETY PICK+ (TSP+) dereceleriyle ikinci yıl üst üste en fazla ödül alan otomotiv grubu oldu.

2025 model Hyundai Elantra ve Sonata, IIHS tarafından prestijli TSP+ derecesine layık görülürken, IONIQ 5, IONIQ 6, Kona, Tucson ve SANTA FE modelleri de ödül kazananlar arasında yer aldı. Grup bu sonuçla, araç güvenliği alanındaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

IIHS, 2025'te değerlendirme kriterlerini güncelleyerek, arka koltukta seyahat eden yolcuların güvenliğini artırmaya yönelik daha katı ölçütler uygulamaya başladı.

Yeni çarpışma testlerinde, arka koltukta 12 yaşındaki bir çocuk ya da küçük yapılı bir kadını temsil eden mankenler kullanılarak olası yaralanma riskleri daha gerçekçi biçimde analiz edildi.