ICRYPEX, USDC'yi listeledi - Son Dakika
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ICRYPEX, USDC'yi listeledi

20.05.2022 11:26
ICRYPEX, USDC'yi listeledi

Birikimlerini korumak isteyen kripto para yatırımcılarının alternatif stabil para birimlerine yönelmesini takiben ICRYPEX, piyasada Tether'den sonra en çok kullanılan stabil para birimi USD Coin'i (USDC) platformunda listeledi.

Birikimlerini korumak isteyen kripto para yatırımcılarının alternatif stabil para birimlerine yönelmesini takiben ICRYPEX, piyasada Tether'den sonra en çok kullanılan stabil para birimi USD Coin'i (USDC) platformunda listeledi.

Kripto para borsaları geçtiğimiz günlerde güçlü bir sarsıntıyla karşı karşıya kaldı. Her birimi 1 dolara karşılık gelen sabit kripto para TerraUSD (UST) ve LUNA adlı kripto para birimlerinde yaşanan ani düşüşler, yüzde 90'ları aştı. Bu güçlü değer kayıpları, kripto para yatırımcılarını USDC gibi alternatif sabit kripto paralara yönlendirdi.

Gelişmeleri değerlendiren ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer, "TerraUSD ve LUNA, bir tahterevalli mekanizmasıyla çalışıyor. LUNA'nın değeri, dolara sabitlendiği için her zaman 1 dolara denk olması gereken TerraUSD'ye (UST) bağlı olarak değişiyor. Arz-talep gibi temel piyasa prensipleriyle bu iki kripto para birimi birbirini dengeliyor. Dolaşımdaki tüm UST'nin %75'inin bir tasarruf hesabı gibi çalışan ve UST'lerini platforma yatıranlara %20'ye varan getiriler sağlayan Anchor Protocol'den ayrılmasının, bu dengenin bozulmasındaki en önemli sebep olduğu belirtiliyor. Bu gelişmelerden hareketle, ICRYPEX platformumuzda Tether'in en büyük rakibi USDC'yi listeledik" dedi.

STABİL KRİPTO PARA PAZARININ YÜZDE 30'UNA HAKİM

1 birim USDC'nin 1 ABD dolarına karşılık geldiğine ve denk bir gerçek varlıkla desteklendiğine dikkat çeken Gökalp İçer, "Ethereum blokzinciri üzerine inşa edilen USDC, diğer blokzincirlerinde de çalışmasına rağmen ERC-20 token standardını takip ediyor. Pazar lideri bir akıllı sözleşme platformu olan Ethereum, geliştiricilerden aldığı destekle merkeziyetsiz finans (DeFi) kavramının temel dayanağını oluşturuyor. 1 ABD dolarına sabitlenen birim fiyatıyla kripto para piyasalarına atfedilen değişkenliklerden de etkilenmiyor. En büyük rakibi Tether'in aksine USDC, eşdeğer fiat para biriminin rezervlerini korumak için tam şeffaflık sağlamak ve finansal kurumlarla çalışmakla yükümlü kılınıyor. Stabil kripto para pazarının %30'una hakim olduğu bilinen USDC işlemleri, Tether ve Türk Lirası pariteleriyle ICRYPEX üzerinden yapılabiliyor" dedi.

"PORTFÖYÜMÜZÜ ZENGİNLEŞTİRİYOR, VARLIKLARI TÜRKİYE'DE TUTUYORUZ"

2022 içinde dünyanın en büyük metaverse platformlarından Sandbox'ın para birimi SAND'i ve TRON'un mucidi Justin Sun'ın üç farklı kripto para projesini listelediklerini hatırlatan Gökalp İçer, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"ICRYPEX olarak Coinmarketcap verilerine göre pazar hacmi bakımından dördüncü sırada yer alan USD Coin listelemesiyle portföyümüzü zenginleştirmeye devam ediyoruz. Türkiye'de kurumsal yapıyla kurulan, kendine ait altyapılara sahip olan kripto para platformu olarak, üyelerimizin tüm varlıklarını ülkemiz sınırları içinde barındırıyoruz."


YORUMLAR
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Çin: 'ABD'nin Çin'e yönelik ek gümrük vergilerini kaldırması çıkarlarına uygun' Çin: 'ABD'nin Çin'e yönelik ek gümrük vergilerini kaldırması çıkarlarına uygun'
Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi ICRYPEX, USDC'yi listeledi - Son Dakika


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