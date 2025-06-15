İdrar Kaçırma Sorununa Cerrahi Çözüm - Son Dakika
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Ekonomi

İdrar Kaçırma Sorununa Cerrahi Çözüm

İdrar Kaçırma Sorununa Cerrahi Çözüm
15.06.2025 11:17
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Prof. Dr. Ekin, idrar kaçırma probleminin cerrahi yöntemlerle %90'a varan başarıyla çözülebileceğini belirtti.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Murat Ekin, kadınlarda sık görülen idrar kaçırma probleminin cerrahi yöntemlerle yüzde 90'a varan başarıyla kalıcı olarak giderilebildiğini bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ekin, yaş ve doğum süreçleriyle artış gösteren idrar kaçırma probleminin, çaresizlik ya da utanma nedeniyle göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, modern cerrahi yöntemlerin bu sorunu kalıcı olarak çözebildiğini vurguladı.

Ekin, kadınların bu konuda farkındalık kazanmasının kritik önem taşıdığını aktararak, hem erken dönem yaklaşımları hem de cerrahi çözümler hakkında bilgiler verdi.

Kadınlarda iki temel tipte idrar kaçırma görüldüğünü ifade eden Ekin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunlardan ilki stres tipi idrar kaçırma. Öksürme, hapşırma, ağır kaldırma gibi karın içi basıncını artıran durumlarda görülür. İkincisi ise sıkışma tipi idrar kaçırmadır, burada hasta aniden gelen bir idrar hissiyle tuvalete yetişemeden idrarını kaçırır. Bu tip genellikle daha büyük hacimlerde idrar kaybıyla seyreder."

Ekin, idrar kaçırmanın sık görülmesine rağmen çoğu kadının doktora başvurmaktan çekindiğine dikkati çekerek, kadınların çoğu zaman bu sorunu utanarak gizliyor ya da yaşlılığın doğal sonucu olarak görüp kabullendiğini anlattı.

Erken müdahaleyle yaşam kalitesini ciddi şekilde artırmanın mümkün olduğunun altını çizen Ekin, tedavi yöntemlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İlk basamak tedavilerde davranışsal değişiklikler, pelvik taban kas egzersizleri, bazı fizik tedavi yöntemleri ve ilaçlar etkili olabilir. İlerlemiş ve yaşamı olumsuz etkileyen durumlarda cerrahi yöntemlere başvuruyoruz. En sık kullandığımız yöntem, idrar borusunun altına yerleştirilen askı işlemi. Bu yöntemin başarı oranı yüzde 90'lara kadar çıkabiliyor. Bunun yanında idrar borusunun çevresine uygulanan hacim arttırıcı enjeksiyon tedavileri de mevcut. Kadınlarda idrar kaçırmanın çoğu zaman genital organ sarkmalarıyla birlikte görülüyor. Bu sarkmalar düzeltildiğinde idrar kaçırma şikayetleri de büyük ölçüde ortadan kalkabiliyor. Vajinal yoldan, Laparoskopik ya da robotik yöntemlerle yapılan bu ameliyatlar sayesinde hastalarımıza konforlu bir yaşam sunabiliyoruz."

Ekin, idrar kaçırma sorununun yaşam kalitesini bozan ama çözümsüz olmayan bir durum olduğuna işaret ederek, kadınların bu sorunu kabullenmek yerine çözüm araması gerektiğini aktardı.

Kaynak: AA

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