Iğdır'da Arı Kovanı Dağıtımı Yapıldı

Iğdır'da arı kovanı dağıtım töreni düzenlendi

IĞDIR - Iğdır'da arıcılığı geliştirmek ve yerel üreticilere destek olmak amacıyla arı kovanı dağıtım töreni gerçekleştirildi. Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen törende, kent genelindeki arıcılara yüzlerce kovan teslim edildi.

Iğdır İl Tarım Müdürlüğü Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleşen törene Iğdır Valisi Ercan Turan, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, kurum yetkilileri, üreticiler ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Vali Ercan Turan arıcılığın bölge ekonomisi için önemli bir gelir kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Iğdır geniş arazilere çeşitli imkanlara sahip. Su kaynaklarımız var. Iğdır'da su problemi yok ama suyu kullanamama problemi var. Bir yönetim sorunu var. İnşallah biz bu suyu da etkin kullanmak için çeşitli çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Iğdır'daki arı kovan sayısının 28 bin olduğunu belirten Vali Turan, "28 bin Iğdır için çok düşük bir miktar. Neden? Ağrı Dağı'nın yüzde 65'i Iğdır topraklarında. İnşallah biz bu sayıyı çok hızlı bir süreçle iki katına çıkartmayı düşünüyoruz" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş ise, proje kapsamında arı kovanların sağlanmasında yüzde ellisinin İl Özel İdaresi yüzde ellisinin ise üreticiler tarafından karşılandığını söyleyerek; "Arıcılık, sadece bal üretimiyle sınırlı kalmayan, bitkisel üretimin devamlılığı için kritik rol oynayan ekolojik dengeyi koruyan ve kırsal ekonomiye önemli katkı sağlayan bir faaliyettir. Bu anlamda dağıtacağımız her kovanın sadece üreticimizin değil aynı zamanda doğamızın da geleceğini koruyacağız. İlimizde 2024 yılı içerisinde yaklaşık 130 ton bal üretimi meydana gelmiştir. 2025 yılı içerisinde ise iklimimiz, mevsimimiz böyle giderse 240 ton civarında bir bal rekoltesi beklemekteyiz" dedi.