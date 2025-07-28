Iğdır'da Buğday Rekoltesi Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Iğdır'da Buğday Rekoltesi Artıyor

Iğdır\'da Buğday Rekoltesi Artıyor
28.07.2025 18:44
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Iğdır'da bu yıl 45 bin ton buğday hasadı yapıldı, üreticiler verimli bir sezon geçirdi.

Iğdır'da bu yıl buğday üreticileri verimli bir sezon geçirirken, kent genelinde 45 bin tonun üzerinde buğday hasadı yapıldı.

Iğdır'ın başta Karakoyunlu ilçesi olmak üzere Aralık ve Tuzluca ilçelerinde geniş arazilere ekilen buğdaylar, biçerdöverlerle hasat edilerek depolara taşındı. Hasat sürecinin tamamlanmasıyla birlikte hem üreticiler hem de bölge ekonomisi için önemli bir katkı sağlandığı belirtildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, buğdayın verimli şekilde değerlendirilmesi ve ürün kalitesinin korunması için çiftçilere desteklerin sürdürüleceğini ifade etti. Ayrıca bu yılki rekoltenin geçen yıla oranla daha yüksek olduğu ve üreticilerin yüzünü güldürdüğü kaydedildi. Iğdırlı çiftçiler, ürünlerini Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan lisanslı depoya emanet etti.

Bu yılın verimli geçtiğini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Tingiş, "İlimiz genelinde yaklaşık 45 bin tonun üzerinde bir rekolte beklemekteyiz. Üreticilerimiz özellikle sulamalarını çok güzel yaptılar. Bununla beraber ürünlerimiz iklimin güzel olması ile beraber çok güzel bir verime sahip oldu. Çiftçilerimiz, ilimizde başlayan lisanslı depoculuk sayesinde ürünlerini lisans depoculukta değerlendirebiliyorlar. Bu hizmete katkı sağlayan özellikle başta Iğdır Milletvekilimiz Cantürk Alagöz'e teşekkürlerimi sunuyorum. Bu konuda ilimizin üretmiş olduğu buğdaylar ve hububatlar artık çok değerli ve lisanslı depoculuk sistemiyle daha da değerli olacak. Şu an üreticilerimiz hasadını yapmış oldukları buğdaylarını, arpalarını lisanslı depocular ve TMO'ya teslim ediyorlar. ve çok güzel bir şekilde katma değeri yüksek bir şekilde de üretiyorlar. Biz üreticilerimizin Tarım ve Orman Bakanlığı olarak her daim yanındayız, yanında da yer almaya devam edeceğiz. Yeter ki siz üretin, yeter ki siz üretmeye devam edin. Biz her daim yanınızda olacağız" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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