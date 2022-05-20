Iğdır'da salgından sonra online satışa yönelim arttı - Son Dakika
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Iğdır'da salgından sonra online satışa yönelim arttı

20.05.2022 16:28
Iğdır'da salgından sonra online satışa yönelim arttı

Çin'den başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ekonomi ve teknolojiyi de değiştirerek online satışa yönelimi artırdı.

Çin'den başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ekonomi ve teknolojiyi de değiştirerek online satışa yönelimi artırdı.

Türkiye'de ilk korona virüs vakasının 11 Mart 2020 yılında görülmesi ile birlikte yaşam şartları tamamen değişti. Vatandaşlar hem sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hem de yeni korona virüs (Covid-19) salgınından dolayı alışverişlerin daha çok çevrim içi ortamda yapmaya başladı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da vatandaşlar da online satışa yöneldi. Bundan dolayı esnaf ve işletmeler de çağa ayak uydurmak için yazılım firmalarının yolunu tuttu. Salgından sonra yazılım firmalarına olan ihtiyacı gören Öztürk Dülger Iğdır'da yazılım firması açtı. Iğdır'daki vatandaşlara hizmet veren Dülger Iğdırlıların online satışa yöneldiğini belirtti.

Dülger konuşmasında, "Pandemiden önce internetten alışveriş yapan insanlar vardı, çoğalmıştı. İstatistikler de bunu söylüyordu. Pandemide insanlar mecburen eve kapandı ve bir şekilde bunu öğrenmek zorunda kaldı. E-ticaret sitesinde ayakkabısını isteyen mi dersiniz yemek isteyen mi çok ilgi oluyor. Pandemiden sonra bu bizi iyi şekilde etkiledi. Pandemiden sonra çünkü e-ticaret isteği arttı. Türkiye'de, dünyada olduğu gibi bu istek Iğdır'da da çok oldu. Bize gelip soranlar oluyor ben işletmemi E-ticarete nasıl dahil edebilirim. Kendim ürettiğim ürünleri internette nasıl satabilirim. Bunun gibi eğitim verip sistemlerini kurup çalıştırdığımız müşterilerimiz öğrettiğimiz müşterilerimiz oldu. İnsanlar randevu sistemini, online sistemini, bildirim sistemlerini çok merak ediyorlar. Artık dijital hayata uyum sağlamaya başladılar. Öyle olunca bizim işlerimiz daha da çoğalıyor. Ona göre bizde insanlara bilgi veriyoruz. Ona göre insanlara bunu öğretiyoruz. Çünkü ya dijitali öğreneceksiniz ya da geri kalacaksınız. Geri kalma lüksünüz yok. Onun bu işi öğrenmek zorunda kalıyorsunuz" dedi. - IĞDIR

Iğdır'da salgından sonra online satışa yönelim arttı
Iğdır'da salgından sonra online satışa yönelim arttı

YORUMLAR
500
Boş baklavadan sonra şimdi de yarım ekmek ve yarım simit satışı başladı Boş baklavadan sonra şimdi de yarım ekmek ve yarım simit satışı başladı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Iğdır'da salgından sonra online satışa yönelim arttı - Son Dakika


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