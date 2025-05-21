Iğdır\'da \'Yeşeren Umutlar Bahçesi\' Projesi

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, sosyal sorumluluk bilinciyle "Toprağa Dokun, Hayata Tutun" projesini hayata geçirdi.

"Yeşeren Umutlar Bahçesi" projesi, yükümlülerin topluma entegrasyonunu, üretime katılmasını ve doğayla bağ kurmasını hedefliyor. Bahçede yetiştirilecek taze sebzeler, hem ihtiyaç sahibi vatandaşlara hem de yükümlülere ücretsiz olarak ulaştırılacak.

Iğdır Ziraat Odası'nın desteği ile gerçekleştirilen projede, ihtiyaç sahibi 10 yükümlüye toplam 15 bin adet sebze fidesi dağıtımı yapıldı. Yükümlülere hem ekonomik katkı sağlanması hem de sosyal anlamda destek verilerek hayatlarına dokunulması amaçlanıyor.

Programa katılan Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, projenin önemine değinerek örnek bir proje olduğunu belirtti. Başsavcı Meriç Dede yaptığı açıklamada, "Yeşeren Umutlar Bahçesi, yükümlülerimizin üretime dahil olmasını ve topluma entegrasyonunu teşvik eden örnek bir projedir. Aynı zamanda sosyal yardımlaşma ve çevre bilinci açısından da önemli katkılar sağlamaktadır. Bu değerli çalışmadan dolayı Denetimli Serbestlik Müdürümüz Sayın Erkan Yıldırım'a ve emeği geçen tüm personele teşekkür ediyorum" dedi. - IĞDIR