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Ekonomi

İhracat 2025'te Geri Dönecek

İhracat 2025\'te Geri Dönecek

ÇCSİB Başkanı Çenesiz, ihracatta kayıpların ardından 2025'in dönüş yılı olmasını bekliyor.

14.05.2025 11:55
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ÇCSİB Başkanı Erdem Çenesiz, son iki yılda ihracatta yaşanan kayıpların ardından 2025'in geri dönüş yılı olmasını beklediklerini söyledi. Çenesiz, "Savaşlar, küresel ekonomik koşullar, jeopolitik belirsizlikler de ihracatımızın bir miktar düşmesine neden oldu. Kurduğumuz sağlam ticari ilişkilerimiz ve uluslararası arenadaki yüksek itibarımız sayesinde de ihracat kaybımızı sınırlayıp tolere edilebilir bir seviyede tutmayı başardık" dedi.

Seramik, çimento, cam sektörlerinin ihracatçı firmalarını bünyesinde bulunduran ve 2 binin üzerinde üyesiyle ihracatçı birliği olan Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB), 2024 yılının ihracat şampiyonlarını açıkladı. Ödül Töreni'ne Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, ÇCSİB Başkanı Erdem Çenesiz, ÇCSİB Başkan Yardımcıları Tansu Kumru ve Abdulhamit Akçay ile birlik üyesi firmalar katılım gösterdi.

"Ticari ilişkilerimiz ve yüksek itibarımız sayesinde ihracat kaybımızı sınırladık"

ÇCSİB üyesi firmalar, 2022 yılında 5,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdikten sonra 2023 yılını 4,9 milyar dolar, 2024 yılını ise yaklaşık 4,5 milyar dolar ihracatla kapatmıştı. ÇCSİB Başkanı Erdem Çenesiz, son iki yılda yaşanan kaybın küresel koşullar ve yurt içindeki ekonomik konjonktürden kaynaklandığını belirtti. Çin'in 2023 yılında neredeyse tüm sektörlerde agresif bir fiyat politikası izleyerek fiyatları aşağı çektiğini hatırlatan Çenesiz, "Her ne kadar bunun sürdürülebilir olmadığını görüp yeniden fiyat artırmaya başlamış olsalar da bu süreçte rekabet ettiğimiz ülkelere ana pazarlarda pay kaptırdık. Savaşlar, küresel ekonomik koşullar, jeopolitik belirsizlikler de ihracatımızın bir miktar düşmesine neden oldu. Kaybı belirli bir düzeyde tutmamızdaki en büyük etkenler ise marka, tasarım ve inovasyon gücümüz ile lojistik kabiliyetlerimiz oldu. Kurduğumuz sağlam ticari ilişkilerimiz ve uluslararası arenadaki yüksek itibarımız sayesinde de ihracat kaybımızı sınırlayıp tolere edilebilir bir seviyede tutmayı başardık" diye konuştu.

"ABD-Çin ticaret savaşının daha fazla büyümesini beklemiyoruz"

ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşının kısa sürede bitmeyeceğini ancak çok daha büyük bir soruna dönüşmesini de beklemediklerini ifade eden Çenesiz, "Çin gibi çok büyük bir ülke ile ticareti sıfırlamak, ABD açısından da pek mümkün değil. Ancak Çin, ABD pazarında kaybettiklerini geri kazanmak için yine fiyat kırarak AB'ye yönelebilir. Bu sebeple alıcılara, rekabetin yalnızca fiyatla sınırlı olmaması gerektiğini çok iyi anlatmalı, avantajlarımızı kullanmalıyız. Bununla birlikte kendimizi sadece AB ve ABD gibi pazarlarla sınırlamayıp Latin Amerika, Afrika gibi pazarlardaki payımızı da artırmalıyız" dedi.

"İhracat kredileri enflasyonu tetiklemeden büyüme fırsatı sunuyor"

2025'in geri dönüş yılı olacağını öngördüklerini vurgulayan Çenesiz, "İhracatçılar olarak bugünkü kur politikasıyla zorlanıyoruz. Özellikle normalleşmeye dönülmesiyle birlikte ÜFE kadar kur artışı olmasını bekliyoruz. Sektörlerimiz için bir diğer kritik konu ise finansman. Mevcut koşullarda firmalar, kaynaklarını büyüme ve yatırım için değil, ayakta kalmak için kullanmak zorunda kalıyor. Bu alanda sağlanacak bir rahatlama, özellikle fiyatlama ve ihracat siparişi alımı süreçlerinde firmalara hem hareket alanı hem de özgüven kazandırır. İhracat kredilerinin vadesi ve faizlerinde de mevcuda göre daha fazla iyileştirme yapılmasını talep ediyoruz. Çünkü ihracat kredisi enflasyona sebep olmayan bir kredi tipi. İhracat kredileri sayesinde ihracat artıyor, artan ihracat sayesinde de daha fazla döviz girişi oluyor, ülkemizin cari açığının azalmasına katkı sağlanıyor. Dolayısıyla enflasyonist bir etkisi olmayan ihracat kredilerinin vadelerinde uzatma, faizlerinde ise düşüş, enflasyonu tetiklemeden büyüme fırsatı sunuyor. Yılın ilk dört ayında bir önceki yıla göre yüzde 2'lik bir kaybımız olsa da sanayicilerimiz üretimi diri tutuyor ve fırsat pencerelerini iyi görüyor. Dolayısıyla bu desteklerle geri dönüşü sağlayabiliriz" açıklamasında bulundu.

"Barışın ve huzurun hakim olması ekonomik açıdan yeni bir dönemin kapılarını aralayacak"

Çenesiz ayrıca, barış sürecinin yalnızca toplumsal değil, ekonomik açıdan da yeni bir dönemin kapılarını aralayacağına işaret ederek, "Barışın ve huzurun hakim olduğu bir Türkiye, üretimden lojistiğe, yatırımdan ihracat ve istihdama kadar her alanda daha sağlam bir zemin sunacaktır. Bu yeni dönemde, sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme yakalayabileceğimize inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"Seramik kaplama malzemelerindeki ihracat artışı, toplam ihracat artışımızın işaret fişeği olacak"

Seramik sektörü hakkında da bilgi veren Çenesiz şunları söyledi: "Geçtiğimiz yıl, seramik kaplama malzemelerindeki artışa rağmen sağlık gereçleri ile porselen sofra ve mutfak eşyası ihracatımızdaki kayıplar nedeniyle sektör genelinde bir önceki yıla göre yüzde 2'lik düşüş yaşadık. Pazar küçülmesinden kaynaklı stoklar ve enflasyonun çok altında kalan fiyat artışı da bu kayıpta etkili oldu. Bu yıl ise seramik kaplama malzemeleri ihracatında yüzde 6-8; seramik sağlık gereçlerinde ise yüzde 4-5 artış öngörüyoruz. Özellikle seramik kaplama malzemelerindeki ihracat artışı, toplam ihracat artışımızın işaret fişeği olacaktır. Öte yandan seramik sağlık gereçleri olarak da adlandırılan banyo malzemeleri ve porselen gibi alanlar emek yoğun işler. Bu sektörlerimiz, sadece seramik üretimi ile bilinen iller dışında Zonguldak'tan Diyarbakır'a kadar ülkemizin dört bir yanına dağılıyor. Dolayısıyla emek yoğun sektörler olarak dikkate alınmaları yönünde bir talebimiz bulunuyor. Bu sektörler yerli kaynaklarla Anadolu'nun her köşesinde istihdam sağlıyor ve yüzde 82 gibi rekor bir oranla döviz kazandırıyor. Bir başka deyişle ihraç ettikleri her 100 doların 82 doları ülkemizde kalıyor."

7'nci İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde, açılış konuşmalarının ardından 2024 yılında 'En Fazla İhracat Yapan Firmalar', 'En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firma', 'İhracatını Oransal Olarak En Fazla Artıran Firma' ve 'İhracatını En Fazla Artıran Firma' kategorilerinde 12 alt sektörde faaliyet gösteren 44 firmaya toplam 76 ödül takdim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Erdem Çenesiz, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İhracat 2025'te Geri Dönecek - Son Dakika

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