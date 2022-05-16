Tüik: İthalat Birim Değer Endeksi Bir Yılda Yüzde 33,7 Arttı - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ihracat birim değer endeksi, mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 artarken ithalat birim değer endeksi ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,7 yükseldi.

TÜİK, mart ayına ilişkin dış ticaret endeksleri verilerini bugün yayınladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 arttı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre gıdada, içecekte ve tütünde yüzde 6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,8, yakıtlarda yüzde 79,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,9 oranında yükseldi. İhracat birim değer endeksi, 2022 yılı birinci çeyrekte de bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 9,4 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 8,2 ARTTI

İhracat miktar endeksi de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 arttı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre gıdada, içecekte ve tütünde yüzde 22,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,8, yakıtlarda yüzde 32,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,7 artış gösterdi. İhracat miktar endeksi, 2022 yılı birinci çeyrekte ise bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 10,4 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YAKITLARDA YÜZDE 174,2 ARTTI

İthalat birim değer endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,7 artarken bir önceki yılın aynı ayına göre gıdada, içecekte ve tütünde yüzde 12,4, ham maddede (yakıt hariç) yüzde 19,2, yakıtta yüzde 174,2 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,1 oranında yükseldi. İthalat birim değer endeksi, 2022 yılı birinci çeyrekte de bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 37,1 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 2,2 AZALDI

İthalat miktar endeksi ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 azaldı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre gıdada, içecekte ve tütünde yüzde 19,5, ham maddede (yakıt hariç) yüzde 7,2 ve yakıtta yüzde 7,1 azalırken imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,6 arttı. İthalat miktar endeksi, 2022 yılı birinci çeyrekte ise bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 3,6 artış gösterdi.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 3,9 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre şubat ayında 150,4 olan ihracat miktar endeksi, yüzde 3,9 azalarak mart ayında 144,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2021 mart ayında 142,8 olan ihracat miktar endeksi, yüzde 8,2 artarak 2022 Mart ayında 154,5 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 4,2 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre şubat ayında 114,6 olan ithalat miktar endeksi, yüzde 4,2 azalarak mart ayında 109,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2021 mart ayında 115,6 olan ithalat miktar endeksi, yüzde 2,2 azalarak 2022 Mart ayında 113,1 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ MARTTA 15,7 PUAN AZALDI

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 Mart ayında 91 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 15,7 puan azalarak 2022 Mart ayında 75,3 oldu. Dış ticaret haddi, 2022 yılı birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre de 19 puan azalarak 74,9 oldu.