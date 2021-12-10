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İhracat ve ithalat birim değer endeksleri ekimde yükseldi - Son Dakika

İhracat ve ithalat birim değer endeksleri ekimde yükseldi

10.12.2021 10:12
İhracat ve ithalat birim değer endeksleri ekimde yükseldi

İhracat birim değer endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12, ithalat birim değer endeksi yüzde 39 arttı.

İhracat birim değer endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12, ithalat birim değer endeksi yüzde 39 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 yükseldi. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 19,6, yakıtlarda yüzde 100,3 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,1 artış kaydetti.

İthalat birim değer endeksi bu dönemde yıllık bazda yüzde 39 yükseldi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 23,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 53,9, yakıtlarda yüzde 184 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 18,7 artış gösterdi.

İhracat miktar endeksi yüzde 7,3 arttı

İhracat miktar endeksi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 artış olarak kayıtlara geçti. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,1, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,6 artarken, yakıtlarda yüzde 8,8 azaldı.

İthalat miktar endeksi ise ekimde yıllık bazda yüzde 18,8 azaldı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,9 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 17,5, yakıtlarda yüzde 8,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,4 azaldı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, eylülde 147,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,5 artarak ekimde 150,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Ekim 2020'de 144,3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 11,6 artarak, Ekim 2021'de 161,1'e çıktı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, eylülde 105,7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 6,5 azalarak, ekimde 98,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise, Ekim 2020'de 114,4 olan ithalat miktar endeksi yüzde 16,1 azalarak, Ekim 2021'de 96 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Ekim 2020'de 98,3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 19,1 puan azalarak, Ekim 2021'de 79,2 oldu.

İhracat ve ithalat birim değer endeksleri ekimde yükseldi

Ticaret, İhracat, Tütün, Ekim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İhracat ve ithalat birim değer endeksleri ekimde yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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