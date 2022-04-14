İhracat birim değer endeksi yüzde 9,5 arttı - Son Dakika
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İhracat birim değer endeksi yüzde 9,5 arttı

14.04.2022 00:59
İhracat birim değer endeksi yüzde 9,5 arttı

İhracat birim değer endeksi şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 arttı.

İhracat birim değer endeksi şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Şubat ayı Dış Ticaret Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, İhracat birim değer endeksi şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,7, yakıtlarda yüzde 54,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,7 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 14,5 arttı

İhracat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 24,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 14,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 15,2 artarken, yakıtlarda yüzde 7,5 azaldı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 36,5 arttı

İthalat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 16,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 23,8, yakıtlarda yüzde 177,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,7 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 5,9 arttı

İthalat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,7, yakıtlarda yüzde 1,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 12,0 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 1,5 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Ocak ayında 152,7 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,5 azalarak, 2022 Şubat ayında 150,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Şubat ayında 124,9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 14,5 artarak, 2022 Şubat ayında 143,1 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 1,0 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Ocak ayında 116,7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1,0 azalarak, 2022 Şubat ayında 115,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Şubat ayında 101,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 5,9 artarak, 2022 Şubat ayında 107,8 oldu.

Dış ticaret haddi 2022 yılı Şubat ayında 76,3 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Şubat ayında 95,1 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 18,8 puan azalarak, 2022 yılı Şubat ayında 76,3 oldu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İhracat birim değer endeksi yüzde 9,5 arttı - Son Dakika


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