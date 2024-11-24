İhracat Endeksleri Ekim'de Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

İhracat Endeksleri Ekim'de Düştü

TİM'in Ekim İhracat Pazar Monitörü sonuçlarına göre, Talep ve Dayanıklılık Endeksleri geriledi.

24.11.2024 12:17
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat Pazar Monitörü'nün (İPM) ekim ayı sonuçlarına göre, İhracat Talep Endeksi 99,5, Pazar Dayanıklılık Endeksi ise 99,3 puana geriledi.

TİM'den yapılan açıklamada, önemli pazarlarda talebi yaratan koşullar ile global ekonomideki talep ve risklerin takip edildiği İhracat Pazar Monitörü'nün ekim ayı sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, ekimde her iki endekste de bir önceki aya göre azalış, yıllık bazda ise artış görüldü.

İhraç edilen ürünlere olan talep koşullarını, ihracat yapılan pazarlar üzerinden, temel makroekonomik göstergeler ve öncü makroekonomik göstergeleri kullanarak takip eden İhracat Talep Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,7 azalış, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artışla 99,5 oldu ve uzun dönem referans değerinden sınırlı uzaklaştı.

Enflasyon beklentilerindeki ciddi iyileşmeye karşın, iş güveni ve sanayi üretimindeki ciddi gerileme endeksi uzun dönem ortalamasından uzaklaştırdı.

Uzun ve kısa vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergelerden yararlanılarak oluşturulan ve ihracat pazarlarının risklere karşı direncini ölçen Pazar Dayanıklılık Endeksi de ekimde aylık bazda yüzde 0,4 azalış, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 artışla 99,3 oldu.

Küresel jeopolitik endeksindeki sınırlı iyileşmeye karşın, İhracat Talep Endeksi'ndeki gerileme, ihracat pazarlarının genelinde dayanıklılığı olumsuz etkiledi ve endeksi uzun dönem ortalamasından uzaklaştırdı.

Kaynak: AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İhracat Endeksleri Ekim'de Düştü - Son Dakika

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