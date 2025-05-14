İhracat Şampiyonları Ödüllendirildi

Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörlerinde geçen yıl en çok ihracat yapan firmalar ödüllendirildi.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından geçen yıl bu sektörlerde yapılan yaklaşık 4,5 milyar dolarlık ihracata katkı sunan birlik üyesi firmalar açıklandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen ÇCSİB 7. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde sektöründe en çok ihracat yapan firmalara ödül verildi.

Törende konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, seramik, cam ve çimento sektörlerinin yerli ham madde ağırlıklı üretim yaptığını ve dolaylı istihdamın 500 bine ulaştığını belirterek, "Bu sektörler, kalite odaklı ve yüksek katma değerli ürünleriyle küresel ölçekte kendini kanıtlamış ve her daim gurur duyduğumuz güçlü sanayi alanlarımızdır." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen yeniden inşa çalışmalarında seramik, cam ve çimento üreticilerinin rolüne işaret eden Ağar, bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin yüksek üretim kapasitesi ve hızlı tedarik yetkinliğinin önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Ağar, "Kalite, tasarım ve sürdürülebilirlik temelinde sergilediği gelişimle sadece ülke içinde değil, küresel pazarlarda da Türk sanayisini en iyi şekilde temsil eden sektörlerimiz 2024 yılında 4,5 milyar dolar ihracat yapmış, 2025 yılının ilk 4 ayında ise yaklaşık 1,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir." diye konuştu.

Sektörlerin ayrı ayrı ihracatına değinen Ağar, geçen yıl 1,2 milyar dolar ihracat yapan çimento sektörünün ilk 4 ayda dış satış rakamının yıllık bazda yüzde 5,6 artarak 439 milyon dolara çıktığını anlattı.

Ağar, "Sektörümüz, küresel üretimde Çin, Hindistan, Vietnam ve ABD'nin ardından 5'inci sırada, çimento üretiminde ve ihracatında Avrupa'nın lideri konumunda, dünya ihracatında ise Vietnam'dan sonra ikinci sırada bulunuyor." ifadesini kullandı.

"Potansiyelimiz ihracat rakamlarının çok ötesinde"

Özgür Volkan Ağar, geçen yıl 1,6 milyar dolar ihracat gerçekleştiren cam sektörünün küresel pazardan yüzde 2'lik pay aldığını belirterek, "Güneş enerjisi camları başta olmak üzere, yenilikçi ürünlere yapılan yatırımları da memnuniyetle izliyoruz. Bu alandaki gelişmeler hem ülkemizdeki enerji verimliliğine hem de Türkiye'nin dünya pazarlarındaki konumunun güçlendirilmesine büyük bir katkı sunacak." şeklinde konuştu.

Seramikte geçen yıl 1,4 milyar dolar ihracat yakalandığını dile getiren Ağar, bu alanda ilk 10 ülke arasında yer aldıklarını söyledi.

Ağar, "Tüm bu rakamlar hepimiz için gurur verici. Ancak sektörlerimizin potansiyelinin bu rakamların daha da ötesinde olduğunu burada hep birlikte zaten ifade ettik, inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

İhracatçıların küresel rekabette hangi zorluklarla karşılaştığını iyi bildiklerini ve sürdürülebilir ihracat hedefi doğrultusunda hep birlikte var güçleriyle çalıştıklarını kaydeden Ağar, "Sektörlerimizin potansiyelini hayata geçirmek adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman en büyük destekçimizin yine bakanlığımız olacağını belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

"İhracatta hedefe ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de ihracata ilişkin ilk 4 aylık rakamlardan ve bu yıla dair hedeflerden bahsetti.

Türkiye'de 41 yıldır devam eden terörün bitmesi yönünde atılan adımı son derece önemsediğini dile getiren Gültepe, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye 41 yıldır terör nedeniyle büyük acılar çekti. Terör, barış ve huzurun yanı sıra Büyük Türkiye hayallerimizin önündeki en büyük engel, ekonomik kalkınmamıza vurulan prangaydı. Süreç başarıyla tamamlanır, pranga kırılırsa ülkemiz için tarihi bir fırsat ortaya çıkacak. Barış ve huzur ortamının şekillendireceği yeni dönemde kaynaklarımızı üretime ve yatırıma dönüştürmemizin önü açılacak. Böylece Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefimize daha hızlı ulaşabileceğimize yürekten inanıyorum."

"Desteklerle ihracatta geri dönüşü sağlayabiliriz"

ÇCSİB Başkanı Erdem Çenesiz ise son iki ihracatta kayıplar yaşandığını belirterek, söz konusu gerilemenin sebeplerine değindi.

Çin'in düşük fiyat politikasının, savaşların, küresel ekonomik koşulların ve jeopolitik belirsizliklerin ihracatın bir miktar düşmesine neden olduğunu dile getiren Çenesiz, "Kaybı belirli bir düzeyde tutmamızdaki en büyük etkenler marka, tasarım ve inovasyon gücümüz ile lojistik kabiliyetlerimiz oldu. Kurduğumuz sağlam ticari ilişkiler ve uluslararası arenadaki yüksek itibarımız sayesinde ihracat kaybımızı sınırlayıp tolere edilebilir bir seviyede tutmayı başardık." dedi.

Çenesiz, 2025'in geri dönüş yılı olacağını öngördüklerini kaydederek, ihracatçıların bugünkü kur politikasıyla zorlandığını anlattı.

Sektörlerin finansman noktasında da sıkıntı yaşadığını aktaran Çenesiz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu alanda sağlanacak bir rahatlama, özellikle fiyatlama ve ihracat siparişi alımı süreçlerinde firmalara hem hareket alanı hem de özgüven kazandırır. İhracat kredilerinin vadesi ve faizlerinde de mevcuda göre daha fazla iyileştirme yapılmasını talep ediyoruz. İlk 4 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2'lik bir kaybımız olsa da sanayicilerimiz üretimi diri tutuyor ve fırsat pencerelerini iyi görüyor. Dolayısıyla bu desteklerle geri dönüşü sağlayabiliriz."

Çenesiz, terörsüz Türkiye sürecine işaret ederek, "Böylece ekonomik açıdan da yeni bir dönemin kapıları aralanacak. Barışın ve huzurun hakim olduğu bir Türkiye, üretimden lojistiğe, yatırımdan ihracat ve istihdama kadar her alanda daha sağlam bir zemin sunacaktır. Bu yeni dönemde, sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme yakalayabileceğimize inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Cam sektörünün ihracatı 5 yılda yüzde 50'nin üzerinde arttı"

ÇCSİB Başkan Yardımcısı Tansu Kumru da Türk cam sektörünün son 5 yılda ihracatını yüzde 50'nin üzerinde artırdığını belirterek, Avrupa pazarındaki durgunluktan etkilenmemek için ABD, Afrika ve Orta Doğu'ya da odaklandıklarını söyledi.

Kumru, "Sektör olarak, ihracat pazarlarındaki tüm fırsatları değerlendirebilecek kapasiteye, deneyime, ürün çeşitliliğine ve hizmet seviyesine sahibiz. Bu süreçte Çin, Vietnam, Malezya, Mısır, İran gibi ülkelerden üretim maliyetlerimizin bile çok altında fiyatla gelen ve haksız rekabet yaratan ithalatla mücadelede Ticaret Bakanlığımızın desteklerinin sürmesi bizim için çok kıymetli" şeklinde konuştu.

ÇCSİB Başkan Yardımcısı Abdulhamit Akçay ise Türk çimento sektörünün 2024 yılında yaşanan zorluklara ve yüksek maliyet dezavantajına rağmen ihracat pazarlarında kesintisiz bir şekilde hizmet vermeyi sürdürdüğünü kaydederek, "Geçen yıl 100 ülkeye yaptığımız 19 milyon tonluk ve 1,1 milyar dolarlık ihracatla Türk çimento sektörünün güvenilir ve güçlü bir partner olma özelliğini bir kez daha ortaya koyduk." açıklamasında bulundu.

Ödüller sahiplerini buldu

Törende konuşmaların ardından çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörlerinde geçen yıl en fazla ihracat yapan firmalara "En Fazla İhracat Yapan Firmalar", "En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firma", "İhracatını Oransal Olarak En Fazla Artıran Firma" ve "İhracatını En Fazla Artıran Firma" kategorilerinde ödülleri verildi.

Birliğe bağlı 12 alt sektörde faaliyet gösteren 44 firmaya toplamda 76 ödül takdim edildi.