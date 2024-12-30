İhracat Talep Endeksi Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

İhracat Talep Endeksi Yükseldi

TİM'in raporuna göre, kasımda İhracat Talep Endeksi 100,3, Pazar Dayanıklılık Endeksi 99,5’e çıktı.

30.12.2024 10:47
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat Pazar Monitörü'nün kasım ayı sonuçlarına göre, İhracat Talep Endeksi 100,3, Pazar Dayanıklılık Endeksi ise 99,5 puana yükseldi.

TİM'den yapılan açıklamada, önemli pazarlarda talebi oluşturan koşullar ile global ekonomideki talep ve risklerin takip edildiği İhracat Pazar Monitörü'nün kasım ayı sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, kasımda her iki endekste de yıllık bazda ve bir önceki aya göre artış görüldü.

İhraç edilen ürünlere olan talep koşullarını ihracat yapılan pazarlar üzerinden, temel makroekonomik göstergeler ve öncü makroekonomik göstergeleri kullanarak takip eden İhracat Talep Endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 0,8 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artış ile 100,3 oldu ve uzun dönem ortalamasının üzerine çıktı.

Enflasyon beklentilerindeki iyileşmeye ek olarak, özellikle iş ve tüketici güveni ve sanayi üretimindeki düzelmeler, talep endeksini uzun dönem ortalamasının üzerine çıkarttı.

Uzun ve kısa vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergelerden yararlanarak oluşturulan ve ihracat pazarlarının risklere karşı direncini ölçen TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 0,3 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 artış ile 99,5 oldu.

Küresel jeopolitik endeksindeki sınırlı gerilemeye karşın, ihracat talep endeksindeki iyileşme, ihraç pazarları genelinde dayanıklılığı olumlu etkiledi ve endeksi uzun dönem ortalamasına yaklaştırdı.

Kaynak: AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracat, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İhracat Talep Endeksi Yükseldi - Son Dakika

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