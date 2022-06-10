Tüik: Nisan Ayında Dış Ticaret Haddi Yüzde 17,1 Puan Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisan ayında ihracat birim değer endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,3 arttı. Aynı dönemdeki ithalat birim değer endeksi ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,4 artış gösterdi. Bu durumda ise ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı nisan ayında 91,2 olan dış ticaret haddi, 17,1 puan azalarak 2022 yılı nisan ayında 74,1 oldu.

TÜİK nisan ayına dair dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi yüzde 13,3 arttı. Aynı dönemdeki ithalat birim değer endeksi ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,4 arttı. Bu durumda ise ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı nisan ayında 91,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 17,1 puan azalarak, 2022 yılı nisan ayında 74,1 oldu.

TÜİK verilerine göre nisan ayı dış ticaret endeksleri şöyle:

ENDEKS BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE YAKITLARDA YÜZDE 78,6 ARTTI: Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 17,6, yakıtlarda yüzde 78,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,6 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 10,0 ARTTI: İhracat miktar endeksi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,1, yakıtlarda yüzde 25,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,4 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 39,4 ARTTI: İthalat birim değer endeksi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 26,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 24,5, yakıtlarda yüzde 194,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,4 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 3,2 AZALDI: İthalat miktar endeksi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,6 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,4 ve yakıtlarda yüzde 20,2 azaldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 11,9 ARTTI: Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 mart ayında 144,7 olan ihracat miktar endeksi yüzde 11,9 artarak, 2022 nisan ayında 161,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 nisan ayında 141,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 14,4 artarak, 2022 nisan ayında 162,3 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 0,3 ARTTI: Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 mart ayında 109,7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 0,3 artarak, 2022 nisan ayında 110,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi 2022 nisan ayında 107,3 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ NİSAN AYINDA 74,1'E GERİLEDİ: İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı nisan ayında 91,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 17,1 puan azalarak 2022 yılı nisan ayında 74,1 oldu.