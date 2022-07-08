Dış ticaret haddi 15,4 puan azaldı - Son Dakika
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Dış ticaret haddi 15,4 puan azaldı

08.07.2022 10:07
Dış ticaret haddi 15,4 puan azaldı

DIŞ ticarette ihracat birim değer endeksi 11,6, ithalat birim değer endeksi yüzde 34,3 arttı.

DIŞ ticarette ihracat birim değer endeksi 11,6, ithalat birim değer endeksi yüzde 34,3 arttı. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, 15,4 puan azalarak 76,2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) dış ticaret endeksi oranlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, ihracat birim değer endeksi mayısta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 arttı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 14,4, yakıtlarda yüzde 87,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,3 arttı. İhracat miktar endeksi, geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 3,3 arttı. Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,2, yakıtlarda yüzde 0,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,2 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİZ YÜZDE 34,3 ARTTIİthalat birim değer endeksi yüzde 34,3 arttı. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 26,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 33,8, yakıtlarda yüzde 142,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,7 arttı. İthalat miktar endeksi ise yüzde 6,8 arttı. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 55,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,7 artarken, yakıtlarda yüzde 7,6 azaldı.Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; Nisan 2022'de 161,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 9,3 azalarak, Mayıs 2022'de 146,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Mayıs 2021'de 145,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,2 artarak, Mayıs 2022'de 146,8 oldu. Nisan 2022'de 110,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 4,4 artarak, Mayıs 2022'de 115,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Mayıs 2021'de ayında 114,6 olan ithalat miktar endeksi yüzde 5,1 artarak, Mayıs 2022'de 120,5 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Mayıs 2021'de 91,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 15,4 puan azalarak, Mayıs 2022'de 76,2 oldu.


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Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dış ticaret haddi 15,4 puan azaldı - Son Dakika

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