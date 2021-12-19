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İhracatçılardan 'söylem' uyarısı - Son Dakika

İhracatçılardan 'söylem' uyarısı

19.12.2021 12:46
İhracatçılardan 'söylem' uyarısı

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ekonomik gelişmelerden endişe eden yabancıların yeni yılda siparişlerini azaltabileceğini söyleyerek, ekonomiyle ilgili söylemlere dikkat edilmesini istedi.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ekonomik gelişmelerden endişe eden yabancıların yeni yılda siparişlerini azaltabileceğini söyleyerek, ekonomiyle ilgili söylemlere dikkat edilmesini istedi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin (İGC) Karataş'taki merkezinde İGC Başkanı Dilek Gappi ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Başkanı Jak Eskinazi hem yeni yönetimi tebrik etti hem de ekonomik gelişmelere değindi. Bu yıl ihracat rekoru kıracaklarını fakat yeni yıldan itibaren sıkıntıların baş gösterebileceğini açıklayan Eskinazi, ekonomideki kuralların standartların dışına çıkmaması gerektiğini kaydetti.

Ticarette en önemli unsurun işbirliği yapılan ülkelerdeki hukuk ve güven ortamı olduğunun altını çizen Eskinazi, yabancıların iş gücü ve girdi maliyetlerinin yanı sıra o ülkede kalıcı olmanın da peşinde koştuğunu kaydetti. Yabancı yatırımların çok büyük oranda döviz girdisi sağladığını vurgulayan Eskinazi, "Temeli sağlam, kuralları belirlenmiş bir ekonomi politikası ile yatırımcı sayısı artar. Buna karşın yeni bir ekonomi modellerinin deneneceği yönündeki söylemler yatırımcıları korkutup, vazgeçirir. Çünkü yatırımcı risk almayı sevmez. Hele ki, ekonomiden sorumlu isimlerin yapacağı açıklamalarda söylemlerine çok daha fazla dikkat etmesi gerekir aksi takdirde yatırımcıyı da sipariş verecek müşteriyi de tedirgin edersiniz" ifadelerini kullandı.

Basının geldiği noktaya dikkat çeken Gappi ise artık medyanın kendi argümanlarını geliştirmesinin şart olduğunu kaydetti. - İZMİR

İhracatçılardan 'söylem' uyarısı
İhracatçılardan 'söylem' uyarısı
İhracatçılardan 'söylem' uyarısı

Ege İhracatçı Birlikleri, Jak Eskinazi, İhracat, Karataş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İhracatçılardan 'söylem' uyarısı - Son Dakika Ekonomi


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