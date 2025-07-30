İİMEK 2025 Toplantısı Erzurum'da Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İİMEK 2025 Toplantısı Erzurum'da Gerçekleşti

İİMEK 2025 Toplantısı Erzurum\'da Gerçekleşti
30.07.2025 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Çiftçi başkanlığında İİMEK 2025 Yılı 3. Olağan Toplantısı ETSO'da yapıldı, istihdam projeleri görüşüldü.

İİMEK 2025 Yılı 3. Olağan Toplantısı Vali Çiftçi Başkanlığında ETSO'da gerçekleştirildi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında gerçekleşen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) 2025 Yılı 3. Olağan Toplantısı'nda Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abulkadir Mutlu ve Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, kurula sunumda bulundular.

Gerçekleşen sunum sonrasında ise Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamında 5145 kişinin ETSO'ya başvurduğunu, 1639'unun istihdam edildiğini, Erzurum'da çağrı merkezi yatırımı yapan CCH Erzurum İletişim ve Hizmet Yönetimi A.Ş.'nin güncel durumda 164 kişi ile faaliyete geçtiğini, ilerleyen günlerde ise istihdam sayısının giderek artacağını dile getirdi.

İİMEK 2025 Yılı 3. Olağan Toplantısı'nın gündem maddeleri; 2025 yılı ilk 6 ayına ait İŞKUR faaliyetleri hakkında kurula sunum, 2025/2. Dönem Hibe Projeleri'nin Kurul onayına sunulması, Destekli İstihdam Projeleri hakkında bilgi verilmesi, Hükümlü ve yükümlülerin istihdamına yönelik yapılacak olan iş birliği hakkında Kurul'un bilgilendirilmesi, Mesleki teknik eğitim-istihdam bağlantısının Kurul gündemine alınması, Denetim Kurulu için ek araç görevlendirilmesi ve Çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda Kurul'a bilgilendirme yapılması olarak belirlendi.

Vali Çiftçi başkanlığında gerçekleşen İİMEK 2025 Yılı 3. Olağan Toplantısı'na; Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Erzurum Ticaret Borsası Başkan Vekili Turhan Dinler, Erzurum 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya, kamu, kurum, kuruluş ve STK temsilcileri katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mustafa Çiftçi, Politika, Ekonomi, erzurum, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İİMEK 2025 Toplantısı Erzurum'da Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum
Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu
Yerli otomobillerde ÖTV indirimi ile fiyatlar düşüyor Yerli otomobillerde ÖTV indirimi ile fiyatlar düşüyor
Mükremin Gezgin hakkında mahkemeden beraat kararı Mükremin Gezgin hakkında mahkemeden beraat kararı
Ticaret Bakanlığı’ndan ’’dijital dolandırıcılık’’ uyarısı geldi Ticaret Bakanlığı'ndan ''dijital dolandırıcılık'' uyarısı geldi
İstanbul ve Ankara’da son durum İşte iki büyükşehirde yapılan anketin sonuçları İstanbul ve Ankara'da son durum! İşte iki büyükşehirde yapılan anketin sonuçları
Vatandaşlar tedirgin Denize giren yanıklarla çıkıyor Vatandaşlar tedirgin! Denize giren yanıklarla çıkıyor
Bursa’da havai fişek atarak yangına sebep olan 4 kişi yakalandı Bursa'da havai fişek atarak yangına sebep olan 4 kişi yakalandı
Çatalca’da kum ocağında göçük: 2 işçi balçık içinde kaldı Çatalca'da kum ocağında göçük: 2 işçi balçık içinde kaldı
Dev markalara üretim yapan Boy-Bo Grubu konkordato ilan etti Dev markalara üretim yapan Boy-Bo Grubu konkordato ilan etti
Giden gidene Beşiktaş’ta bir ayrılık daha, genç futbolcunun sözleşmesi feshedildi Giden gidene! Beşiktaş'ta bir ayrılık daha, genç futbolcunun sözleşmesi feshedildi

09:09
Osimhen’den flaş hamle Gece yaptığı paylaşım taraftarları uykudan uyandırdı
Osimhen'den flaş hamle! Gece yaptığı paylaşım taraftarları uykudan uyandırdı
07:56
8.8’lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı İşte o anlar
8.8'lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı! İşte o anlar
07:37
Rusya’yı sallayan 8,8’lik deprem kamerada
Rusya'yı sallayan 8,8'lik deprem kamerada
14:15
Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü
Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü
14:13
Güzellik Kraliçesi, çocuğunun gözü önünde kartel üyeleri tarafından öldürüldü
Güzellik Kraliçesi, çocuğunun gözü önünde kartel üyeleri tarafından öldürüldü
14:00
AVM tuvaletinde gizlice kadınların görüntülerini kaydetti
AVM tuvaletinde gizlice kadınların görüntülerini kaydetti
13:43
Beşiktaş Belediyesi işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı
Beşiktaş Belediyesi işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı
13:37
10 orman işçisinin şehit olduğu alan Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri
10 orman işçisinin şehit olduğu alan! Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri
13:32
Bruce Lee’nin gerçek ölüm nedeni 50 yıl sonra ortaya çıktı
Bruce Lee'nin gerçek ölüm nedeni 50 yıl sonra ortaya çıktı!
13:27
Orman yangınları sürerken sendika greve hazırlanıyor
Orman yangınları sürerken sendika greve hazırlanıyor
13:25
Bakan Yumaklı: 4 ilde yangınlar kontrol altında, sadece Bursa’da devam ediyor
Bakan Yumaklı: 4 ilde yangınlar kontrol altında, sadece Bursa'da devam ediyor
13:23
CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı
CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 09:25:18. #7.11#
SON DAKİKA: İİMEK 2025 Toplantısı Erzurum'da Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.