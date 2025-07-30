İİMEK 2025 Toplantısı Erzurum\'da Gerçekleşti

İİMEK 2025 Yılı 3. Olağan Toplantısı Vali Çiftçi Başkanlığında ETSO'da gerçekleştirildi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında gerçekleşen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) 2025 Yılı 3. Olağan Toplantısı'nda Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abulkadir Mutlu ve Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, kurula sunumda bulundular.

Gerçekleşen sunum sonrasında ise Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamında 5145 kişinin ETSO'ya başvurduğunu, 1639'unun istihdam edildiğini, Erzurum'da çağrı merkezi yatırımı yapan CCH Erzurum İletişim ve Hizmet Yönetimi A.Ş.'nin güncel durumda 164 kişi ile faaliyete geçtiğini, ilerleyen günlerde ise istihdam sayısının giderek artacağını dile getirdi.

İİMEK 2025 Yılı 3. Olağan Toplantısı'nın gündem maddeleri; 2025 yılı ilk 6 ayına ait İŞKUR faaliyetleri hakkında kurula sunum, 2025/2. Dönem Hibe Projeleri'nin Kurul onayına sunulması, Destekli İstihdam Projeleri hakkında bilgi verilmesi, Hükümlü ve yükümlülerin istihdamına yönelik yapılacak olan iş birliği hakkında Kurul'un bilgilendirilmesi, Mesleki teknik eğitim-istihdam bağlantısının Kurul gündemine alınması, Denetim Kurulu için ek araç görevlendirilmesi ve Çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda Kurul'a bilgilendirme yapılması olarak belirlendi.

Vali Çiftçi başkanlığında gerçekleşen İİMEK 2025 Yılı 3. Olağan Toplantısı'na; Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Erzurum Ticaret Borsası Başkan Vekili Turhan Dinler, Erzurum 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya, kamu, kurum, kuruluş ve STK temsilcileri katıldı. - ERZURUM