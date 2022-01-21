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İkinci el araç alacaklar bu hileye dikkat! - Son Dakika

İkinci el araç alacaklar bu hileye dikkat!

21.01.2022 10:44

İkinci el araç alacaklar bu hileye dikkat!KOCAELİ Bazı araç satıcıları çeşitli hilelerle alıcıları kandırırken, sattıkları aracı sahte ekspertiz raporu ile 'sorunsuz' olarak gösteriyor.

İkinci el araç alacaklar bu hileye dikkat!

KOCAELİ Bazı araç satıcıları çeşitli hilelerle alıcıları kandırırken, sattıkları aracı sahte ekspertiz raporu ile 'sorunsuz' olarak gösteriyor. Oto ekspertiz işletmecileri araç alacaklara, "kendi ekspertiz raporunuza güvenin" uyarısında bulunuyor.

İkinci el araç piyasasının hareketli olduğu Türkiye'de, 1 günde çok sayıda ikinci el otomobil alınıp satılıyor. Binlerce otomobil arasından kendine en uygun olanını arayan alıcılar da zaman zaman satıcıların kurbanı oluyor. Bazen sahte raporlar, bazen de bir dikkatsizlik sebebiyle alıcılar; hava yastığı patladıktan sonra doldurulan, parçası değişmiş, hasarlı olduğu halde ruhsata işlenmemiş, uyarı ışıklarının önüne geçmek için direnç takılmış otomobilleri fark etmeden alıyor ve bu hataları sonradan fark ederek maddi ve manevi problemler yaşıyor. Zaman zaman alıcılar, aracı satın aldıktan sonra önüyle arkasının iki farklı otomobile ait olduğuna bile rastlayabiliyor. Oto ekspertiz işlemecisi Oktay Tarcan, aracın satın alınmadan önce mutlaka bir ekspertize gösterilmesi konusunda önemli uyarılarda bulundu.

"Sahre raporla aracı satmaya çalışıyorlar"

Bazı satıcıların alıcıları çeşitli yöntemlerle kandırdığını söyleyen Oktay Tarcan, "Bazı satıcılar çıkma parçalı, hava yastıkları patlak, uyarı ışıklarını yanıltmak için direnç takılan otomobilleri satarak alıcıları kandırıyor. Bazen satıcı, alıcıya 'Ben zaten otomobili ekspertize götürdüm' diyerek müşteriyi yanıltıyor ve aldıkları sahte raporla aracı satmaya çalışıyor. Alıcı otomobili alıp birkaç yıl bindikten sonra satılığa çıkartıyor ve bazen tesadüfen bize geliyor. Araçta sorun olduğunu öğreniyor ve burada hayal kırıklığına uğruyor. İkinci el otomobil alanların mutlaka iyi bir ekspertiz bulup orada göstermelerini tavsiye ediyorum. Vatandaşlar, otomobil satıcısının ekspertiz raporuyla değil, kendi ekspertiz raporuyla hareket etmeliler. Bizim firmamız TSE belgeli ve bu belge insanlar için mahkemede çok yararlı oluyor, insanları kandıramıyorlar" dedi.

"Hava yastığı olması gereken yerden atlet çıkmış"

Karşılaştığı ilginç durumları anlatan Tarcan, "Bir gün buraya gelen bir aracın hava yastıklarını kontrol ediyorduk. Baktığımızda hava yastıklarının olması gereken yerde bez parçaları gördük. Açıp baktığımızda ise içinden atlet çıktı. Alıcı, satıcıya hava yastıklarının olmadığını söyleyince satıcı, 'Zaten biliyorum, orası boş kalmasın diye atlet soktum' dedi. Az önce de buraya bir müşterimiz geldi, aracını patronundan almış. Otomobili 'Değişen parça yok' diye almış. Tesadüfen geçerken bize uğradı. Aracı kontrol ettiğimizde sadece 3 parça değişmeyen parça vardı, geriye kalan bütün parçalar değişmiş. Tavanında bile dolu sebebiyle oluşan ezikler vardı. Şimdi aracı sahibine geri götürmeye gitti. Her zaman 'Babanızın oğlundan da, akrabanızdan da araba alsanız mutlaka ekspertize gösterin' derim. Vatandaşlarımız arabalarını güzel ve kaliteli firmalara göstermeye baksın. Arabalarında ne olup ne bittiğini bilsinler. Herkese mutlaka ekspertize gitmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

İkinci el araç alacaklar bu hileye dikkat!
İkinci el araç alacaklar bu hileye dikkat!
İkinci el araç alacaklar bu hileye dikkat!
İkinci el araç alacaklar bu hileye dikkat!

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İkinci el araç alacaklar bu hileye dikkat! - Son Dakika Ekonomi


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