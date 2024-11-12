İkinci El Araç Piyasasında Canlanma - Son Dakika
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Ekonomi

İkinci El Araç Piyasasında Canlanma

İkinci El Araç Piyasasında Canlanma

Yüksek sıfır araç fiyatları, vatandaşları ikinci el otomobile yöneltti; takasla alım artıyor.

12.11.2024 14:29
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İkinci el ve sıfır otomobil arasındaki yüksek fiyat farkı vatandaşı ikinci el otomobile yöneltti. Sıfır araçlara düzenli zam gelirken, krediye ulaşım ise zorlaştı. İkinci el otomobilde ise bu durum tam tersi. Vatandaş elindeki aracın üzerine bir miktar para vererek takasla araç alımı yapabiliyor.

İkinci el otomobil piyasasındaki yaşanan durgunluk yerini hareketliliğe bıraktı. Sıfır ve ikinci el otomobil arasındaki yüksek fiyat farkı vatandaşı ikinci el otomobile yöneltti. Sıfır araçlarda düzenli şekilde artış yaşanırken, kredilerin yüksek olmasından kaynaklı alımlar geriledi. İkinci elde ise vatandaş genelde elinde olan aracını takasla üzerine bir miktar para vererek alım yapabiliyor. Galericiler ise ikinci elde yaşanan bu hareketliliği kredilerin cazip hale gelmesi ile birlikte daha da artacağını söyledi.

"İkinci el otomobil piyasasına hareketlilik geldi"

İkinci el otomobil piyasasının canlandığını belirten galerici Yavuz Çiftçi, "Bunun sebebinin sıfır otomobil ve ikinci el otomobil arasında olan makastan kaynaklanıyor. Kredi faizlerinin yüksek olması vatandaşları artık sıfır araç yerine ikinci el otomobile yöneltti. İkinci elde fiyatlar ortalama 500 bin TL ile 2 milyon TL arasında değişiyor. Vatandaş genelde kendi aracını getiriyor üzerine 200-300 bin TL verip yeni araç alıyorlar. Bu durum o yüzden el otomobil almada cazip geliyor. Krediye ulaşmak çok zor artık. Bu durum ikinci el otomobil fiyatlarını arttıracağını düşünmüyorum. Eskisi gibi o suni artışlar olmayacaktır. Vatandaşların acele edeceği bir durum yok, galericilerde araç var. Sıfır araçlara düzenli bir şekilde zam geliyor fakat ikinci el araçlara yaklaşık 1 yıldır aynı fiyatlara satılıyor" şeklinde konuştu.

"Faizler düşerse ikinci el otomobil piyasasının önündeki engeller kalkar"

Çiftçi, "Kredi faizleri önümüzdeki dönemde cazip hale gelirse ikinci el otomobil piyasasının önündeki engeller kalkacaktır. Fiyatlar gene sabit kalır. Devletimiz bu işin ehli olmayan kişilerden alıp ehli olan kişilerin yapabileceği kararlar aldı. O yüzden bu işi artık ehli olan kişiler yapıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Otomobil, Ekonomi, Finans, Son Dakika

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