EKO İKLİM Zirvesi'nde rekorlara imza atıldı - Son Dakika

Ankara Ticaret Odasının (ATO) desteği ve öncülüğünde 30-31 Mart tarihlerinde ATO Congresium'da gerçekleştirilen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"nda, iklim değişikliğinin ekonomiye etkileri ve yeşil dönüşüm tüm yönleriyle ele alındı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, zirve programları 4 ayrı salon ve 6 meydanda aynı anda devam etti.

İki gün boyunca 322 konuşmacı, iklim değişikliğini ve sonuçlarını ele aldı. İlk gün 52 bin 300, ikinci gün 42 bin 700 kişi tarafından ziyaret edilen zirvenin toplam katılımcı sayısı 95 bin oldu.

Zirve kapsamında, dünyadaki ilk ekonomi ve iklim değişikliği temalı fuarda kurulan 152 stantta iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm konularında kurum ve kuruluşların çalışma ve iyi örnek uygulamaları sergilendi.

Türksat'ın uyduya çıktığı zirve programının tamamı Ankara Ticaret Odasının YouTube kanalından, açılış programı ile bazı oturumlar ise ulusal ve yerel televizyon kanallarından canlı yayınlandı.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı", Türk Telekom'un "Dünya Sponsoru" olduğu zirve, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın ev sahipliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla açıldı. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum video mesaj gönderdi.

Zirvenin açılışına, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükcü, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir ile büyükelçiler, eski devlet başkanları, rektörler, sivil toplum kuruluşu, organize sanayi bölgeleri ve banka temsilcileri, iş insanları, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Gelecek Yüzyılın Meslekleri" başlıklı bir konuşmayla zirvede yer alırken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da GSB Meydanı'nı ziyaret etti ve bir konuşma yaptı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar ile iklim değişikliğine dikkati çekmek için zirvenin gerçekleştirildiği ATO Congresium'a bisikletle geldi.

İklim değişikliği konusunun kamuoyunu bilgilendirmekle görevli medya mensuplarının da dikkatine sunulması amacıyla, Azerbaycan, Gürcistan, Almanya, İngiltere, İsviçre ve Avusturya ile Türkiye'nin 81 ilinden davet edilen 137 medya mensubunun yanı sıra Türkiye İnternet Medya Birliği temsilcileri ile medya mensuplarının üyesi olduğu Medya-İş Sendikası da zirvede yer aldı. Zirveye katılan medya mensuplarına iklim elçisi olarak plaket verildi.

"İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Odağında Medya ve Habercilik" oturumunda konuşan Anadolu Ajansı Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, iklim kriziyle mücadelede sorumluluk düşen kesimlerden birinin de medya olduğunun altını çizdi. Bostan, "İklim değişikliği ve çevre meselesini Anadolu Ajansı olarak haber ajandamızın en önemli maddelerinden biri olarak kodladık." ifadesini kullandı.

23 üniversite ve binlerce genç öğrenci zirveyi ziyaret etti

Zirveye, 23 üniversite ile binlerce üniversite öğrencisi, 15 rektör ve rektör yardımcısı ile 86 akademisyen katılım sağladı. Ayrıca 20'yi aşkın ortaöğretim kurumu iklim dostu projelerini sergileyerek zirveye katkı sağlarken, yapılan oturumda Konya'da gerçekleştirilen İklim Şurası değerlendirildi.

Zirvenin ilgi çeken oturumlarından biri de eski futbolcu Cevad Prekazi'nin katıldığı, moderatörlüğünü Özlem Gürses'in yaptığı "Futbolda Yeşil Dönüşüm" başlıklı oturum oldu. Zirvede HABİTAT Derneği Başkanı Sezai Hazır ve Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan da birer konuşma yaptı.

TOGG için 1000 şarj istasyonu

Zirve ve fuarın gözdesi, Türkiye'nin elektrikli otomobili TOGG oldu. Katılımcılar, hem TOGG otomobilini ilgiyle izledi hem de TOGG Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş'ın konuşmasını dinledi. TOGG'un üretim sürecine ilişkin bilgi veren Karakaş, şarj altyapısı kapsamında Türkiye'de ciddi adımlar atıldığını, 12 ay içinde toplam 1000 şarj istasyonu kurmak için yola çıktıklarını belirtti.

Öte yandan, dünyanın ilk iklim değişikliği fuarı pek çok firmanın projelerinin sahne alanı oldu. Üç kıtada 25 üretim tesisiyle dünya demir çelik devleri arasında yer alan Tosyalı Holding, Roketsan, Aselsan, Arçelik, Ford Otosan, Kartallar Holding gibi birçok firma ile Ankara Yurtiçi Nakliye Lojistik Merkezi, Serveç gibi kuruluşlar da fuara stantlarıyla katıldı.

Zirveyi konserler renklendirdi

Tiyatro oyuncusu Altan Erkekli'nin sunumuyla gerçekleşen, Müfit Can Saçıntı'nın sahne aldığı zirvede Nil Karaibrahimgil'in Yuvam Dünya Derneği için yazıp, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile birlikte seslendirdiği "Uyan Anne, Uyan Baba" şarkısının video gösterimi yapıldı. Selçuk Balcı & Bahadır Tatlıöz, Dolapdere Big Gang, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Suya Türküler, Antakya Medeniyetler Korosu konserleri, zirveye renk kattı.

Çeşitli sergi ve atölye çalışmalarına da yer verilen zirvede gerçekleştirilen Hamiyet Gürelli, Angora Mohair, Ekoloji RH (+) Defileleri, katılımcıların ilgi odağı oldu.

Anadolu Ajansı ile Medya-İş Sendikası iş birliğiyle açılan, iklim değişikliğinin etkilerini gösteren fotoğraflardan oluşan sergi de yoğun ilgi gören etkinlikler arasında yer aldı.

"Ankara'nın kongre ve fuar şehri potansiyelini ortaya çıkardı"

Zirveyi değerlendiren ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, zirveyle bir yandan iklim değişikliğinin ekonomiye etkisi ele alınırken, diğer yandan Ankara'nın kongre ve fuar şehri potansiyelinin ortaya çıkarıldığını bildirdi.

Yeşil Mutabakat sürecinin ticari hayatı çok etkileyeceğine dikkati çeken Baran, "Bu sürece nasıl hazırlanmak gerektiği konusunda farkındalık oluştu. Ayrıca yıllardan beri Ankara ekonomisinin gelişimi için kongre ve fuar turizminin öneminden bahsediyorduk. Zirve bu konuda da iyi bir örnek oldu. Benzer faaliyetler kent ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.