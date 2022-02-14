İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan euro kuru güncellendi! Yeni fiyatlar 5 gün sonra geçerli olacak

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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Fiyat Değerlendirme Komisyonunda beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan euro değeri güncellendi. Buna göre Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar kapsamında 2022 yılı için 1 euro değeri 4,5786 liradan 6,2925 liraya çıkarıldı.

FİYATLAR GÜNCELLENDİ

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 2'nci maddesinin yedinci fıkrasında bahsi geçen 15,80 TL ve 8,26 TL değerleri, ilgili karar kapsamında euro değerinde yapılan değişiklik oranında yükseltilerek 21,71 TL ve 11,35 TL olarak güncellendi.

DEPOCUYA SATIŞ FİYATI NASIL BELİRLENECEK?

Geçerli olacak yeni depocuya satış fiyatı, mevcut depocuya satış fiyatının eski euro değerine bölündükten sonra yeni euro değeriyle çarpılmasıyla hesaplanacak. Karar, 5 gün sonra geçerli olacak.