IMF: Küresel Kamu Borcu Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

IMF: Küresel Kamu Borcu Artıyor

IMF, ABD tarifelerinin piyasalarda dalgalanmalara yol açtığını ve küresel kamu borcunun 2025'te %95,1'e çıkacağını bildirdi.

23.04.2025 17:56
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Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD'nin tarifelerinin finansal piyasalarda dalgalanmaları artırdığını, büyüme beklentilerini zayıflattığını ve riskleri yükselttiğini belirterek, küresel kamu borcunun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranının bu yıl yüzde 95,1'e çıkmasının beklendiğini bildirdi.

IMF, Mali İzleme Raporu'nun nisan sayısını yayımladı.

Raporda, artan belirsizlik ve önemli politika değişikliklerinin ekonomik ve mali görünümleri yeniden şekillendirdiğine işaret edildi.

ABD'nin açıkladığı büyük çaplı tarifelerin, diğer ülkelerin karşı önlemlerinin ve olağanüstü düzeydeki politika belirsizliğinin, görünümün kötüleşmesine ve risklerin artmasına yol açtığı kaydedilen raporda, birçok ülkede dezenflasyon sürecinin duraksamış göründüğü, halihazırda zayıf olan büyüme beklentilerinin önemli ölçüde aşağı yönlü revize edildiği aktarıldı.

Raporda, mali cephede birçok ülkenin halihazırda kısıtlı bütçeler ve artan kamu borcu yüküyle mücadele ettiği, artan ekonomik ve politik belirsizliklerin, kilit ekonomilerde yükselen tahvil faizlerinin ve gelişmekte olan piyasalarda genişleyen risk primlerinin, özellikle Avrupa'da artan savunma harcamaları ve zorlaşan dış yardım ortamıyla mali görünümü daha da karmaşık hale getirdiği ifade edildi.

Dalgalanmaların olduğu ortamda ülkelerin öncelikle mali yapılarını düzene koymaları gerektiği vurgulanan raporda, "Güvenilir bir orta vadeli çerçeve dahilinde kademeli bir mali uyum, çoğu ülke için borcun azaltılması, belirsizliklere karşı mali tamponların oluşturulması, öncelikli harcamaların karşılanması ve uzun vadeli büyüme beklentilerinin iyileştirilmesi açısından hayati önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kamu borcunun 2030'da GSYH'nin yüzde 100'üne yaklaşması bekleniyor

Raporda, küresel mali durumun 2024'te kötüleştiği ancak ülkeler arasında belirgin farklılıklar gözlendiği belirtilerek, küresel mali açığın bu yıl GSYH'nin ortalama yüzde 5,1'ine ulaşacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Küresel kamu borcunun geçen yıl önceki yıla kıyasla 1 puan artışla GSYH'nin yüzde 92,3'üne yükseldiği kaydedilen raporda, bu artışın Kovid-19 salgınından kalan yüksek sübvansiyonları, sosyal yardımları, diğer cari harcamaları ve artan net faiz giderlerini yansıttığı değerlendirmesi yer aldı.

Bunlara ek olarak düşük gelirli gelişmekte olan ülkelerin yüzde 53'ünün ve gelişen piyasaların yüzde 23'ünün yüksek borç sıkıntısı riski altında ya da doğrudan borç sıkıntısı içinde olduğu belirtilen raporda, küresel kamu borcunun GSYH'ye oranının 2025'te yüzde 95,1'e yükselmesinin beklendiği bildirildi.

Raporda, küresel kamu borcunun GSYH'ye oranının 2030'da ise yüzde 99,6'ya ulaşacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Brezilya, Çin, Fransa, Güney Afrika, Birleşik Krallık ve ABD gibi büyük ekonomilerin, küresel kamu borcundaki artışın başlıca kaynakları arasında yer aldığına dikkat çekilen raporda, ayrıca birçok ülkede brüt finansman ihtiyaçlarının yüksek seviyelerde kalmasının beklendiği kaydedildi.

Raporda, "Daha sıkı ve dalgalı finansal koşullar ile artan ekonomik belirsizlik, borç seviyelerinin daha da yükselmesi riskini artırıyor." ifadesi yer aldı.

IMF yetkilileri tarafından konuya ilişkin kaleme alınan blog yazısında da "Bu artış eğiliminin devam etmesi ve kamu borcunun on yılın sonunda GSYH'nin yüzde 100'üne yaklaşarak pandemi seviyelerini aşması muhtemel." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Finans, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IMF: Küresel Kamu Borcu Artıyor - Son Dakika

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