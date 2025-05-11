IMF\'den Pakistan\'a 1,4 milyar dolarlık kredi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu, Pakistan'a iklim dayanıklılığı fonu kapsamında 1,4 milyar dolarlık yeni kredi verilmesini onayladı. Ayrıca, 7 milyar dolarlık mevcut programın ilk incelemesini tamamlayarak yaklaşık 1 milyar dolarlık nakit dilimin serbest bırakılmasına da onay verdiği kaydedildi.

IMF'TEN AÇIKLAMA VAR

IMF tarafından yapılan açıklamada, "Pakistan'ın program kapsamındaki politika adımları, küresel zorluklara rağmen ekonomik istikrarın sağlanması ve güvenin yeniden tesisi açısından önemli ilerlemeler kaydetti" ifadeleri yer aldı.

ÖDEME MİKTARI 2 MİLYAR DOLAR

Söz konusu incelemenin tamamlanmasıyla, program çerçevesindeki toplam ödeme miktarı 2 milyar dolara yükseldi. Öte yandan, iklim dayanıklılığı fonu kapsamında onaylanan krediden henüz herhangi bir ödeme yapılmadı.