IMF, USAID Dış Yardım Durdurulmasını İzliyor - Son Dakika
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Ekonomi

IMF, USAID Dış Yardım Durdurulmasını İzliyor

IMF Sözcüsü Kozack, USAID'in dış yardımlarının durdurulmasının etkilerini takip ettiklerini belirtti.

06.02.2025 20:47
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Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen dış yardımların durdurulmasıyla ilgili gelişmeleri izlediklerini, bu aşamada desteklenen ülkeler üzerindeki tam etkisinin ölçülmesi için henüz çok erken olduğunu belirtti.

Kozack, düzenlediği basın toplantısında küresel ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulması nedeniyle IMF'nin Ajans desteği alan Etiyopya ve Ukrayna gibi ülkeler konusunda endişeli olup olmadığının sorulması üzerine Kozack, USAID ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Kozack, bu aşamada USAID'in desteklediği ülkeler üzerindeki tam etkinin ölçülmesi için henüz çok erken olduğunu dile getirdi.

Dış yardımların sonlandırılması, Dünya Sağlık Örgütünden çıkılması gibi ABD'de yaşanan değişikliklere ilişkin değerlendirmesi sorulan Kozack, "ABD yönetimleriyle çalışma konusunda uzun bir geçmişimiz var ve ABD'nin en büyük paydaşımız olduğu bir kurum olarak bunu sürdürmeyi bekliyoruz." dedi.

"Yapıcı bir yol bulmanın herkesin çıkarına olduğuna inanıyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik açıkladığı tarifelere de değinen Kozack, bununla ilgili açıklamaları da takip ettiklerini belirtti.

Kozack, "Bu sorunu çözmek için yapıcı bir yol bulmanın herkesin çıkarına olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Tarifelerin etkisini değerlendirmenin birkaç faktöre bağlı olacağını ifade eden Kozack, bu faktörlerden birinin ilgili ülkelerin tepkileri olacağını bildirdi. Kozack, bir diğer faktörün firmaların ve tüketicilerin nasıl tepki vereceği olduğunu kaydederek, tarife önlemlerinin zaman içinde nasıl gelişeceğinin de etkili olacağını anlattı.

IMF Sözcüsü Kozack, konuya ilişkin zamanla daha fazla bilgiye sahip olacaklarını dile getirdi.

Öte yandan, IMF'nin Suriye'de yeni hükümetle temasa geçip geçmediği ve ülkeye kredi paketi sağlama planının olup olmadığına ilişkin soruyu da yanıtlayan Kozack, Suriye'deki durumu yakından izlediklerini ve uluslararası toplumun ülkenin yeniden inşasına yardımcı olma çabalarını ihtiyaç duyulduğunda ve koşullar uygun olduğunda desteklemeye hazır olduklarını yineledi.

Kozack, IMF'nin Suriye ile son 4. madde konsültasyonunun yapıldığı 2009'dan bu yana anlamlı bir etkileşiminin olmadığını, bunun da ülkedeki zorlu güvenlik şartlarından kaynaklandığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi IMF, USAID Dış Yardım Durdurulmasını İzliyor - Son Dakika

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