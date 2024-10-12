IMF Üyeleri İçin Borçlanma Maliyetleri Düşürüldü - Son Dakika
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Ekonomi

IMF Üyeleri İçin Borçlanma Maliyetleri Düşürüldü

IMF, üyelerinin borçlanma maliyetlerini yıllık 1,2 milyar dolar düşürecek önlemleri onayladı.

12.10.2024 00:16
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NEW Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, IMF'nin üyelerinin borçlanma maliyetlerini yıllık yaklaşık 1,2 milyar dolar azaltacak önlemleri onayladığını bildirdi.

???????Georgieva, yazılı açıklamasında, zorlu bir küresel ortamda ve yüksek faiz oranlarının olduğu bir zamanda, üyelerin borçlanma maliyetini önemli ölçüde azalttıklarına dikkati çekti.

IMF'nin ihtiyaç sahibi ülkeleri destekleme konusundaki mali kapasitesini koruyan kapsamlı bir paket üzerinde fikir birliğine vardığını belirten Georgieva, "Onaylanan önlemler, üyelerin IMF borçlanma maliyetlerini yüzde 36 oranında veya yıllık yaklaşık 1,2 milyar dolar düşürecek. 2026 mali yılında ek ücrete tabi olması beklenen ülke sayısı 20'den 13'e düşecek." ifadelerini kullandı.

Georgieva, onaylanan paketin 1 Kasım'da yürürlüğe gireceğini belirterek, önemli ölçüde düşürülmüş olsa da, ücretlerin tüm üyelerin katkıda bulunduğu ve ihtiyaç duyulduğunda destekten yararlanabildiği borç verme ve risk yönetimi çerçevesinin temel bir parçası olmaya devam ettiğini vurguladı.

Yapılan reformun faydalarına değinen Georgieva, bunun IMF'nin değişen dünyada üyelerine hizmet vermeye devam etmesini sağlamaya yardımcı olacağını anlattı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IMF Üyeleri İçin Borçlanma Maliyetleri Düşürüldü - Son Dakika

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