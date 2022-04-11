İnegöl'de iplik üretim firması 60 personel alacak - Son Dakika
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İnegöl'de iplik üretim firması 60 personel alacak

11.04.2022 13:32
İnegöl'de iplik üretim firması 60 personel alacak

İş arayan ile işvereni buluşturan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde hizmet veren Göliplik iplik üretim firmasının kadın-erkek 60 personel alımı yapacağını duyurdu.

İş arayan ile işvereni buluşturan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde hizmet veren Göliplik iplik üretim firmasının kadın-erkek 60 personel alımı yapacağını duyurdu.

İnegöl Belediyesi'nin 2018 yılı kasım ayında iş arayan vatandaşlar ile işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl'ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, iplik üretim fabrikası için 60 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetini sürdüren iplik firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstihdam Merkezimizle iş birliği yapan firma, iplik üretim bölümünde çalışmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Firmada çalışmak üzere; 18-45 yaş arası 40 kadın iplik üretim işçisi ile 20 erkek iplik üretim işçisi alımı yapılacak. Üretimde vardiyalı sistemde ve ayakta çalışabilecek personel alımı yapılacağı ifade edilirken, çalışanların çocukları için kreş imkanının sağlandığı firmada ikramiye ve sosyal yardımlar da mevcut. Başvurular 13 Nisan Çarşamba günü saat 14.00'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler." - BURSA

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İnegöl Belediyesi, İstihdam, İnegöl, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İnegöl'de iplik üretim firması 60 personel alacak - Son Dakika


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