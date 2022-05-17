ING Mobil'den İstanbulkart'a bakiye yükleme kolaylığı - Son Dakika
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ING Mobil'den İstanbulkart'a bakiye yükleme kolaylığı

17.05.2022 12:22
ING Mobil'den İstanbulkart'a bakiye yükleme kolaylığı

ING Türkiye, Belbim ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, müşterilerine ING Mobil üzerinden İstanbulkart'a bakiye yükleme kolaylığı sundu.

ING Türkiye, Belbim ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, müşterilerine ING Mobil üzerinden İstanbulkart'a bakiye yükleme kolaylığı sundu. ING müşterileri, mobil uygulama üzerinden İstanbulkart'larına hızlı bir şekilde bakiye yükleyebilecek ve İstanbulkart'larını kaydederek yükleme işlemini sonraki işlemlerinde daha kolay gerçekleştirebilecek.

Müşterilerine hayatın içinde çözümler sunan ING Türkiye, daha kolay bir bankacılık deneyimi sunmak için mobil uygulaması ING Mobil'e yeni özellikler eklemeyi sürdürüyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre ING Türkiye, BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında İstanbulkart' a ING Mobil üzerinden kolayca bakiye yükleme yapma kolaylığı sundu. Buna göre ING müşterileri herhangi bir yükleme noktası ile temas etmelerine gerek kalmadan, İstanbulkart numarasıyla ya da İstanbulkart'ın üzerindeki karekodu okutarak ING Mobil üzerinden bakiye yükleme işlemini gerçekleştirebilecek. Aynı zamanda ING Mobil'den İstanbulkart'larını kaydederek bir sonraki işlemlerinde çok daha kolay bir şekilde bakiye yükleyebilecek. İstanbulkart'lara hem ING vadesiz hesaplarından hem de kredi kartlarından yükleme yapılabilecek. - İSTANBUL

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ING Mobil'den İstanbulkart'a bakiye yükleme kolaylığı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ING Mobil'den İstanbulkart'a bakiye yükleme kolaylığı - Son Dakika
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