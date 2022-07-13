İngiliz ekonomisi mayısta beklenenden fazla büyüdü - Son Dakika
Üye Girişi

İngiliz ekonomisi mayısta beklenenden fazla büyüdü

13.07.2022 10:12
İngiliz ekonomisi mayısta beklenenden fazla büyüdü

İngiliz ekonomisi bu yılın mayıs ayında yüzde 0,5 büyüme kaydetti.

İngiliz ekonomisi bu yılın mayıs ayında yüzde 0,5 büyüme kaydetti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, ülkede Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) bu yılın mayıs ayında yüzde sıfır seviyesinde olan beklentiyi aşarak yüzde 0,5 büyüdü.

Ülke ekonomisi bir önceki ayda (nisan) yüzde 0,2 daralmıştı.

ONS açıklamasında mart, nisan, mayıs aylarını kapsayan üç aylık dönemde ise İngiliz ekonomisinin yüzde 0,4, mayıs ayı sonuna kadarki son 12 aylık dönemde ise yüzde 3,5 büyüme kaydettiği bildirildi.

Açıklamada, sağlık hizmetleri alanındaki büyümenin aylık bazda büyüme verisi üzerinde ana itici faktör olduğu vurgulandı. Hizmet sektörünün mayısta yüzde 0,4 büyüme kaydettiğine dikkat çekilirken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlık hizmetlerine olan talebin arttığı da hatırlatıldı.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan ONS Uzmanı Darren Morgan, "Ekonomi mayıs ayında tüm sektörler dahil olacak şekilde yeniden büyümeye döndü." İfadesini kullandı.

Morgan, mayıs ayı itibarıyla tüketicilerin seyahat talebinin artması nedeniyle seyahat şirketlerinin de güçlü bir görünüm sergilediğini belirtti.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan İngiltere Maliye Bakanı Nadhim Zehawi ise, "Ekonominin yeniden büyümeye döndüğünü görmek muhteşem. Fakat tatmin olmuş değilim. İnsanların endişeli olduğunu biliyorum. Aileleri desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Zehawi, "İngiltere Merkez Bankası ile birlikte enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz. İngiltere'deki herkes için daha güçlü bir ekonomi yaratabileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de bu yılın mayıs ayında enflasyon yüzde 9,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

YORUMLAR
500
Sri Lanka'da OHAL ilan edildi Sri Lanka'da OHAL ilan edildi İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre 'geri dönüşüm işe yaramıyor' İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre 'geri dönüşüm işe yaramıyor'
Kaynak: AA

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, Togo Cumhuriyeti, England, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiliz ekonomisi mayısta beklenenden fazla büyüdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:04 Korkunç olay! Ateş gibi bir arabada unutulan küçük çocuk, boğularak can verdi
10:45 200 yıl önce terk edilen ve hiç dokunulmayan madendeki yazı arkeologları büyüledi: Burası geçmişe açılan bir pencere
10:39 Dar gelirli ailelerin elektrik faturasının 216 lirasını devlet ödüyor! İşte şartlar...
10:35 Avro ile aynı seviyede! Erime devam edecek... İşte dolardaki son durum
10:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ünlü AVM'de restoran açtı
10:21 Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci ayrıldı mı? İkilinin birbirini sosyal medyadan çıkarması iddiaları güçlendirdi
10:16 TÜİK işsizlik oranlarını açıkladı! Kadınlar ve gençlerin işsizlik oranı daha yüksek çıktı
09:48 İstanbul'da üniversite öğrencisi başına poşet geçirilmiş halde bulundu
09:40 Dünyanın en güçlü hava kuvvetine sahip ülkeleri belirleyen 2022 raporu açıklandı! Türkiye ilk 10'da yer aldı
09:35 Oyuncu Hatice Şendil, tatil sezonunu açtı! Plajı adeta podyuma çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 11:24:31. #1.11#
SON DAKİKA: İngiliz ekonomisi mayısta beklenenden fazla büyüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement