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İngiltere'de akaryakıt fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi - Son Dakika

İngiltere'de akaryakıt fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi

12.02.2022 14:51
İngiltere'de akaryakıt fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi

İngiltere'de akaryakıt fiyatları, ortalama benzin pompa fiyatının litre başına 1.47 sterline, dizel benzinin ise 1.51 sterline ulaşmasıyla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

İngiltere'de akaryakıt fiyatları, ortalama benzin pompa fiyatının litre başına 1.47 sterline, dizel benzinin ise 1.51 sterline ulaşmasıyla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

İngiltere ekonomisinde enflasyonun yükselmesine neden olan akaryakıt fiyatlarındaki artış devam ediyor. İngiltere'de otomobil birliği AA'ya göre ülkede akaryakıt fiyatları geçtiğimiz Şubat ayında varil başına yaklaşık 44 sterlinden 72 sterline yükselerek son 12 ayda yüzde 60'dan fazla artış gösterdi. Buna göre ülke genelinde benzin pompa fiyatı litre başına 1.47 sterline yükseldi. Dizel fiyatları ise 1.51 sterline ulaştı. Böylece akaryakıt fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "İşletmeler bu hafta daha yüksek maliyetleri tüketicilere yansıtmaktan başka bir seçeneklerinin olmadığı konusunda uyarıda bulundu. İş ve nakliyenin temel yakıtı olan dizel fiyatlarındaki artış enflasyon üzerindeki baskıyı arttırıyor" denildi.

Uzmanlar, yükselişin petrol tedarikçileri arasındaki petrol üretimine ayak uydurma mücadelesinden ve Covid-19 seyahat kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından artan ham petrol talebinden kaynaklandığını söyledi. Uzmanlar ayrıca dünyanın üçüncü büyük petrol üreticisi olan Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin de petrol fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu aktardı.

Enflasyonun daha da artması bekleniyor

İngiltere'de rekor seviyedeki akaryakıt fiyatlarının, bu yıl Nisan ayından itibaren yüzde 54 artması beklenen gaz ve elektrik fiyatlarıyla beraber enflasyonu daha da artırması bekleniyor. İngiltere Merkez Bankası ülkedeki enflasyonun Nisan ayında yüzde 7.25'e ulaşmasının beklediğini kaydetti. - MANCHESTER

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Akaryakıt, England, Petrol, Benzin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de akaryakıt fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İngiltere'de akaryakıt fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi - Son Dakika
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