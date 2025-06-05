İngiltere'de Araç Satışları Büyürken Tesla Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

İngiltere'de Araç Satışları Büyürken Tesla Düşüşte

05.06.2025 12:45
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Mayıs ayında İngiltere'de araç satışları yıl bazında %1,6 artış gösterdi; Tesla satışları ise %36 azaldı.

İngiltere'de araç satışları mayısta yıllık bazda yüzde 1,6 artışla yeniden büyüme eğilimine geçerken, bu dönemde Tesla satışları yüzde 36 geriledi.

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu'nun (SMMT) verilerine göre, ülkedeki araç satışları mayısta yüzde 1,6 artarak 150 bin 70 adet oldu. Bu, 2021'den beri görülen en yüksek mayıs ayı performansı olmasına rağmen, hala salgın öncesi satış seviyesinin yüzde 18 altında kaldı.

Mayıs, bu yıl araç satışlarının büyüdüğü ikinci ay olurken, bu durum "kırılgan tüketici güveni ve ekonomik dalgalanmaları" yansıtıyor. Geçen ayki araç satışlarında büyümenin itici gücü filo ve ticari satışlar olurken, bireysel araç talebi ise üst üste ikinci ay düşüş gösterdi.

Benzinli ve dizel araç satışları mayısta yıllık bazda sırasıyla yüzde 12,5 ve yüzde 15,5 azaldı.

Hibrit elektrikli araç satışları mayısta yıllık bazda yüzde 6,8 artarak 20 bin 351 adete ulaştı. Şarjlı hibrit elektrikli araç (PHEV) satışları yüzde 50,8 yükselerek 17 bin 898 oldu. Batarya elektrikli araç satışları ise yüzde 25,8 büyüdü ve 32 bin 738'e çıktı. Batarya elektrikli araçlar, pazarın yüzde 21,8'ini oluşturdu.

Elektrikli araç satışlarındaki büyümeye rağmen, ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin otomobil satışları mayısta yıllık bazda yüzde 36 geriledi. Bu dönemde İngiltere'de 2 bin 16 Tesla marka araç satışı gerçekleşti. Geçen yıl mayısta bu rakam 3 bin 152 olmuştu.

SMMT İcra Kurulu Başkanı Mike Hawes, verilere ilişkin değerlendirmesinde, mayısta yeni araç tescillerinin tekrar büyüme eğilimine geçmesinin memnuniyet verici olduğunu ancak üreticilerin özellikle elektrikli araçlar olmak üzere yeni ürünlerde uyguladığı indirimlerin pazarı ayakta tutmaya devam ettiğini belirtti.

Bunun sonsuza kadar sürdürülemeyeceğini aktaran Hawes, "Bu durum, şirketlerin yeni ürün geliştirmeye yatırım yapma yetisini zayıflatıyor. Bu yatırımlar ise tüm kara yolu taşımacılığının karbon salımını azaltmak için hayati önemde." ifadesini kullandı.

Musk'ın sahibi olduğu Tesla satışları Avrupa Birliği ülkelerinde de benzer bir düşüş gösteriyor. Musk'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlama töreninde yaptığı ve internette Nazi selamına benzetilen el hareketi gibi tartışmalı davranışları, Almanya'da aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destek ve İngiltere siyasetine karışması Avrupalıların firmayla aralarına mesafe koymasına neden oluyor.

Kaynak: AA

İngiltere, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de Araç Satışları Büyürken Tesla Düşüşte - Son Dakika

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