Buna göre, ülkede nisanda yüzde 9 olan enflasyon, geçen ay yüzde 9,1'e yükseldi.

Kaynak: AA

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, England, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesinde - Son Dakika

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