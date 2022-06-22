İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesinde - Son Dakika
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İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesinde

22.06.2022 11:26
İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesinde

İngiltere'de enflasyon, mayısta yüzde 9,1'e çıkarak son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İngiltere'de enflasyon, mayısta yüzde 9,1'e çıkarak son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), mayıs ayına ilişkin yıllık enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede nisanda yüzde 9 olan enflasyon, geçen ay yüzde 9,1'e yükseldi.

Enflasyondaki artışa en fazla katkıyı enerji, yakıt, gıda ve konut fiyatları verdi.

İngiltere'de enflasyon mayıs ayında 1982 yılından beri ölçülen en yüksek seviyede gerçekleşti.

Ülkede enflasyon geçen aylarda da zirve yapmıştı.

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Kaynak: AA

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, England, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesinde - Son Dakika

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