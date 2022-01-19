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İngiltere'de enflasyon son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı - Son Dakika

İngiltere'de enflasyon son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

19.01.2022 14:57
İngiltere'de enflasyon son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

İngiltere'den enflasyon geçen yılın aralık ayında yıllık bazda yüzde 5,4 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İngiltere'den enflasyon geçen yılın aralık ayında yıllık bazda yüzde 5,4 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi'nin geçen yılın aralık ayında yıllık bazda son 30 yılın en yüksek seviyesini görerek yüzde 5,4 artış kaydettiği bildirildi.

Ülkede geçen yılın aralık ayında TÜFE'nin yüzde 5,2 seviyesinde artış kaydetmesi beklenirken, enflasyon geçen yılın bir önceki ayında (kasım) yüzde 5,1 seviyesindeydi.

ONS verilerine göre, ülkede enflasyon en son 1992 yılının mart ayında yüzde 7,1 olarak kayıtlara geçmişti.

Açıklamada, ülkede son dönemde gıda ve enerji fiyatlarında yaşanan artışlarının enflasyonun rekor seviyelere ulaşmasında etkili olduğu kaydedildi.

Uzmanlara göre, enerji fiyatlarının artmaya devam etmesiyle gelecek dönemde de enflasyonda 1992 yılındaki seviyelere yeniden ulaşılması mümkün.

Merkezi Londra'da bulunan Capital Economics'in Ekonomisti Paul Dale, ülkede enflasyonun artık bu yılın nisan ayı itibarıyla yüzde 7 seviyesine ulaşmasının öngörüldüğünü söyledi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), geçen ay artan enflasyon baskısıyla mücadele etmek amacıyla politika faizini 15 baz puan artırarak yüzde 0,25'e yükseltme kararı almıştı.

İngiltere'de geçen yılın eylül ayında yüzde 3,1 olan enflasyonun kasımda 5,1'e yükseldiğinin hatırlatıldığı Para Politikası Kurulu tutanaklarında ise enflasyonun kış aylarında yüzde 5'in üzerinde seyretmeye devam etmesinin ve 2022 yılının nisan ayında yaklaşık yüzde 6 ile zirve yapmasının beklendiği belirtilmişti.

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İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, Tüketici fiyat endeksi, Enflasyon, England, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de enflasyon son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İngiltere'de enflasyon son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı - Son Dakika
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