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İngiltere'de işsizlik aralıkta yüzde 4,1 seviyesini korudu - Son Dakika

İngiltere'de işsizlik aralıkta yüzde 4,1 seviyesini korudu

15.02.2022 12:48
İngiltere'de işsizlik aralıkta yüzde 4,1 seviyesini korudu

İngiltere'de işsizlik, geçen yılın aralık ayında bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 4,1 seviyesinde gerçekleşti.

İngiltere'de işsizlik, geçen yılın aralık ayında bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 4,1 seviyesinde gerçekleşti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülkenin 2021 yılı aralık ayına ilişkin iş gücü verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede işsizlik aralık ayında bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 4,1 seviyesini korudu.

Ülkede istihdam piyasasında sıkılaşmanın yaşandığı belirtilen ONS açıklamasında, işverenlerin aradıkları niteliklere sahip çalışanları bulmakta halen zorlandığı kaydedildi.

Açıklamada, ülkede geçen yılın kasım ve bu yılın ocak ayları arasındaki dönemde toplam iş gücü açığının yaklaşık 1,3 milyon ile rekor seviyede artış kaydettiği bildirildi.

Ülkede çalışanların bonus ödemeleri hariç gelirlerinin geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3,7 arttığı belirtilen açıklamada, son dönemde artan enflasyon dikkate alındığında ise çalışanların gelirlerinin söz konusu dönemde reel olarak yüzde 0,8 azalmış olduğu kaydedildi.

Bu arada, İngiltere'de hızla arta enerji fiyatlarının da etkisiyle enflasyon, geçen yılın aralık ayında yıllık bazda yüzde 5,4 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Merkezi Londra'da bulunan Capital Economics, ülkede yıllık enflasyonun bu yılın nisan ayı itibarıyla yüzde 7 seviyesine ulaşmasını bekliyor.

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İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, İstihdam, İşsizlik, England, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de işsizlik aralıkta yüzde 4,1 seviyesini korudu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İngiltere'de işsizlik aralıkta yüzde 4,1 seviyesini korudu - Son Dakika
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