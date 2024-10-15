İngiltere'de İşsizlik Düşüyor

Ekonomi

İngiltere'de işsizlik ağustosta yüzde 4'e gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) ağustos ayına ilişkin iş gücü piyasası verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda yüzde 4,1 olan işsizlik ağustosta yüzde 4'e geriledi. Beklenti, işsizlik oranının ağustosta yüzde 4,1'de yatay seyredeceği yönündeydi.

Ülkede çalışanların ikramiye hariç maaşlarındaki artış yıllık bazda yüzde 4,9, ikramiyeler dahil maaşlardaki artış ise yıllık bazda yüzde 3,8 oldu.

Reel olarak (enflasyona göre ayarlanmış) toplam ve düzenli maaşlar ise yıllık bazda sırasıyla yüzde 0,9 ve yüzde 1,9 arttı.

Ülkede ağustosta çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle 31 bin iş gücü kaybı yaşandı.