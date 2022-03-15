İngiltere'de işsizlik salgın öncesi seviyelerine döndü - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere'de işsizlik salgın öncesi seviyelerine döndü

15.03.2022 11:04
İngiltere'de işsizlik salgın öncesi seviyelerine döndü

İngiltere'de işsizlik, bu yılın ocak ayında yüzde 3,9'a gerileyerek salgın öncesi seviyesine döndü.

İngiltere'de işsizlik, bu yılın ocak ayında yüzde 3,9'a gerileyerek salgın öncesi seviyesine döndü.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada, ülkede daha önce yüzde 4,1 olan işsizliğin, bu yılın ocak ayında yüzde 3,9'a gerileyerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyelerine döndüğü belirtildi.

Açıklamada, ülkede toplam işsiz sayısının ocak ayında 88 bin azalarak yaklaşık 1,34 milyon olduğu bildirildi.

Bordolu ve sözleşmeli olarak ülkede çalışanların sayısının ocakta 275 bin artarak 29,7 milyon kişiye ulaştığı belirtilen açıklamada, ülkede kalifiye çalışan açığının ise 105 bin yükselişle 1,3 milyona çıktığı kaydedildi.

ONS verilerine göre, Ocak 2022'de mevcut enflasyon oranı dikkate alındığında ortalama aylık gelirler bonus ödemeleri dahil yıllık 0,1 artarken, bonus ödemeleri hariç yüzde 0,1 geriledi.

YORUMLAR
500
Bilecik'te konu satışları yüzde 45,3 oranında arttı Bilecik'te konu satışları yüzde 45,3 oranında arttı Meslek liselerinin 2022'nin ilk iki aylık üretim kapasitesi yüzde 200 arttı Meslek liselerinin 2022'nin ilk iki aylık üretim kapasitesi yüzde 200 arttı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, İşsizlik, England, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de işsizlik salgın öncesi seviyelerine döndü - Son Dakika


Son Dakika
10:57 Platonik aşık, genç kadını güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ilkokulda kaçırdı
10:57 Mahalle muhtarı isyan etti! 17 yıldır tamamlanamayan cami için 6 milyon lira lazım
10:55 Hava savunma sistemlerinden kurtulmak için geliştirilmiş! Rusya'nın Ukrayna'ya ateşlediği balistik füzelerde sır mühimmat
10:54 15 Mart gram altın fiyatları: 922 liradan işlem görüyor
10:49 Kiev'de kayıp sayısı yükseliyor! 3 farklı sivil yerleşim alanı bombalandı: 2 ölü
10:31 Ahmet Çakar penaltı bekledi! beIN Sports'dan faklı bir yorum gelince çıldırdı
10:21 Buzlu yolda kayan araba faciayı beraberinde getirdi! Bir çocuk hastaneye kaldırıldı
10:04 36 yıldır süren evlat hasreti! Acılı baba kaybolan oğlunu arıyor: Ölsem bile ben yine onu arayacağım
10:18 450 bin TL'ye sıfır araç aldığını sandı! Hasarı öğrenince şoke oldu
10:10 Ukraynalı model Anzelika Srabiants'ın sır ölümünde gizem ortaya çıktı! Sevgiliye 25 yıl hapis
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 11:12:04. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere'de işsizlik salgın öncesi seviyelerine döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement