İngiltere'de işsizlik yüzde 3,7'ye geriledi - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere'de işsizlik yüzde 3,7'ye geriledi

17.05.2022 15:31
İngiltere'de işsizlik yüzde 3,7'ye geriledi

İngiltere'de işsizlik yüzde 3,7'ye geriledi.

İngiltere'de işsizlik yüzde 3,7'ye geriledi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, ülkede işsizlik yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puan azalarak yüzde 3,7 seviyesine geriledi.

ONS açıklamasında ülkede son verilerle birlikte işsizlikte son 50 yılın en düşük seviyesinin kaydedildiği belirtilirken, kalifiye istihdam açığının ise 1,3 milyona ulaştığına dikkat çekildi.

Ülkede çalışanların gelirlerindeki artış ise artan enflasyonun altında kalmaya devam ediyor.

ONS verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde bonus ödemeleri hariç çalışanların gelirleri yüzde 4,2 arttı.

Ülkede mart ayı itibarıyla yüzde 7 olan enflasyon, son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) 5 Mayıs'ta politika faiz oranını yüzde 0,75 seviyesinden yüzde 1'e çıkarmıştı.

YORUMLAR
500
Niğde İşkur Önünde Yağmura Rağmen Kuyruk Oluştu Niğde İşkur Önünde Yağmura Rağmen Kuyruk Oluştu TÜİK'e göre işsiz sayısı 3 milyon 845 bin oldu TÜİK'e göre işsiz sayısı 3 milyon 845 bin oldu
Kaynak: AA

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, İstihdam, İşsizlik, England, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de işsizlik yüzde 3,7'ye geriledi - Son Dakika


Son Dakika
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
16:33 İstanbul Tabip Odası'ndan 'Beyaz Miting' çağrısı: Ankara'yı beyaza boyamaya gidiyoruz
16:31 Finlandiya Parlamentosu'ndan NATO onayı! Parlamentodan geçti
16:31 Putin'den Avrupa ülkelerine eleştiri: Rus enerji kaynaklarından vazgeçme politikaları ekonomik intihardır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 17:53:31. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere'de işsizlik yüzde 3,7'ye geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement