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İngiltere'de otomobil üretimi kasımda yüzde 28,7 daraldı - Son Dakika

İngiltere'de otomobil üretimi kasımda yüzde 28,7 daraldı

23.12.2021 15:28
İngiltere'de otomobil üretimi kasımda yüzde 28,7 daraldı

İngiltere'de bu yılın kasım ayında üretilen otomobil sayısı yıllık bazda yüzde 28,7 azalarak 75 bin 756'ya düştü.

İngiltere'de bu yılın kasım ayında üretilen otomobil sayısı yıllık bazda yüzde 28,7 azalarak 75 bin 756'ya düştü.

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT), ülkenin otomobil üretimine ilişkin kasım ayı verilerini açıkladı. Buna göre, İngiltere'de otomobil üretimi kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 28,7 azalarak 75 bin 756'ya geriledi.

Açıklamada, küresel ölçekte yaşanan çip krizi nedeniyle, İngiltere'de otomobil üretiminde 1984 yılından bu yana kasım ayları baz alındığında en düşük seviyenin görülmüş olduğu kaydedildi.

SMMT açıklamasında, kasım ayı itibarıyla toplam yıllık otomobil üretiminin ise yüzde 6,2 azalarak 797 bin 261 seviyesine gerilediği belirtildi.

İhracat için üretilen otomobil sayısının kasımda yıllık bazda yüzde 30,4 azalarak 63 bin 55'e gerilediği kaydedilen açıklamada, iç pazara yönelik otomobil üretiminin ise aynı ayda yıllık yüzde 18,8 azalarak 12 bin 701'e gerilediği bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, "Bunlar, otomotiv endüstrisinin karşı karşıya olduğu durumun ciddiyetinin altını çizen inanılmaz derecede endişe verici rakamlar. Kovid-19, gelecek yıl boyunca özellikle çip sıkıntısı ile tedarik zincirlerini büyük ölçüde etkileyecek." ifadelerini kullandı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) dün yapılan açıklamaya göre, ülkenin bu yılın 3. çeyreğine ilişkin daha önce yüzde 1,3 olarak açıklanan büyüme oranı yüzde 1,1'e revize edilmişti.

Ülkede Temmuz- Eylül 2021'de şirketlerin yatırımları yüzde 2,5 düştü.

Söz konusu yatırımlar Kovid-19 salgını öncesi seviyesinin yaklaşık yüzde 12 altında kaldı.

Ülke ekonomisinin yılın 3. çeyreğindeki yüzde 1,1'lik büyüme performansı hala Kovid-19 salgını seviyesinin altında bulunurken, dünyanın 5. büyük ekonomisi olan İngiltere'nin ekonomik toparlanmasının Fransa, Almanya, İtalya ve ABD gibi diğer gelişmiş ekonomilerin gerisinde kalması da dikkati çekiyor.

Togo Cumhuriyeti, Otomobil, England, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de otomobil üretimi kasımda yüzde 28,7 daraldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İngiltere'de otomobil üretimi kasımda yüzde 28,7 daraldı - Son Dakika
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