İngiltere Ekonomisi 2023'ün Son Çeyreğinde Daraldı

Sahte Mükemmel Kendilik Algısı Çocukları Kırılgan Hale Getiriyor

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Billur Örnek, sahte bir 'mükemmel kendilik algısı'nın çocukları güçlü kılmaktan çok psikolojik bozukluklara açık ve kırılgan hale getirdiğini bildirdi. Kendilik algısının kişinin kendisini nasıl gördüğünü, algıladığını veya tanımladığını anlatan bir olgu olduğunu belirten Örnek, gerçekçi bir kendilik algısı oluşturmanın daha sağlıklı olduğunu vurguladı. Sahte bir 'mükemmel kendilik algısı'nın çocukları güçlü kılmaktan çok psikolojik bozukluklara açık ve kırılgan hale getirdiğini ifade eden Örnek, sağlıklı bir kendilik algısı için çocukların yetişkinlerin iletişimine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.