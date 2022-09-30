İngiliz ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü - Son Dakika
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İngiliz ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü

30.09.2022 14:18
İngiliz ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü

İngiltere ekonomisinin, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 büyüme kaydettiği bildirildi.

İngiltere ekonomisinin, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 büyüme kaydettiği bildirildi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada, ülkenin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisinin, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 artış olarak revize edildiği belirtildi.

Daha önce, İngiliz ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 0,1 daraldığı bildirilmişti.

İngiltere'de GSYH, aynı dönemde yıllık bazda ise yüzde 4,4 artarak tahminleri aştı. Revize öncesi ülkede yıllık GSYH artışı yüzde 2,9 olmuştu.

Açıklamada, son güncelleme ile birlikte, İngiliz ekonomisinin resesyonda olmadığı görüldü.

ONS açıklamasında, ülke ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde salgın öncesine kıyasla ise yüzde 0,2 daraldığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ONS baş ekonomisti Grant Fitzner, "Son veriler, ekonominin ikinci çeyrekte büyüdüğünü gösteriyor." ifadesini kullandı.

Fitzner, "Ayrıca verilerin detayına bakıldığında, hane halklarının salgın sırasında ve sonrasında daha önce tahmin ettiğimizden daha fazla tasarruf ettiğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, Togo Cumhuriyeti, England, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiliz ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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