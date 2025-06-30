Innogate Programı İngiltere'de Girişimleri Destekliyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent liderliğinde sürdürülen Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı, 19. döneminde 12 öncü teknoloji girişimini İngiltere'nin teknoloji ve inovasyon ekosistemiyle buluşturuyor.

İTÜ ARI Teknokent'ten yapılan açıklamaya göre, İTÜ ARI Teknokent liderliğinde yürütülen programın son dört dönemi Ticaret Bakanlığının desteğiyle hayata geçiriliyor.

Program, girişimcilere eğitim sürecinin yanında, ölçeklenebilir büyüme, kurumsal şirketlerle işbirliği, yatırımcı erişimi ve global pazarlarda kalıcı başarı için stratejik rehberlik de sunuyor.

Programın Türkiye'deki çevrim içi hızlandırma ve kamp aşamalarının ardından, 30 Haziran–5 Temmuz arasında Londra'da gerçekleştirilecek fiziksel program, girişimcilerin İngiltere'nin ileri teknoloji ve yatırım ekosistemiyle doğrudan temas kurmalarını, sahada gerçek müşteri ve yatırımcı görüşmeleriyle pazar bilgilerini derinleştirmelerini sağlayacak.

Girişimler, hukuki ve operasyonel süreçlerden şirketleşmeye, yatırımcı sunumlarından sektörel işbirliklerine kadar geniş bir içerikle desteklenecek. Her aşaması somut çıktılar ve sürdürülebilir etkiler üzerine tasarlanan program, iş geliştirme ve uluslararası hızlandırma açısından güçlü bir yapı sunuyor.

Innogate programı, geçen yıl temmuz ayında "Always On" modeline geçerek Fransa, Almanya, Hollanda, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi stratejik pazarlarda girişimcilere yıl boyunca hem çevrim içi hem de fiziksel destek sağlayan dinamik bir yapıya kavuştu. Bu dönüşüm sayesinde, yalnızca son 12 ayda 113 Türk girişimi 900'ün üzerinde küresel iş görüşmesi gerçekleştirme fırsatı buldu.

Geçen ay Almanya'da gerçekleştirilen fiziksel keşif programının ardından gerçekleştirilecek Londra programı, küresel pazarda yer almak isteyen firmalar için hem bir vitrin hem de stratejik bir kaldıraç işlevi görüyor.

Globale açılmaya hazır, yüksek potansiyele sahip girişimler, program aracılığıyla potansiyel müşteriler, stratejik iş ortakları ve yatırımcılarla birebir görüşmeler yapma fırsatı elde edecek. Bu sayede girişimler, yalnızca İngiltere pazarıyla tanışmakla kalmayacak, aynı zamanda bu pazara entegre olma yolunda somut adımlar atacak.

Innogate Always On kapsamında, Beebird, Büyütech, Elaves, NuManufacturing, Opinnate, Pardon, Peerbie, Politus Analytics, Pricing Coach, Rozetta, Symphony ve Winfluencer İngiltere'ye kabul edilen girişimler oldu.