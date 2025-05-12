INVAMED, MedTech Awards'ta Büyük Ödül Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

INVAMED, MedTech Awards'ta Büyük Ödül Kazandı

INVAMED, 2025 MedTech Awards'ta 'En İyi Sağlık Robotik Çözümü' ödülünü kazandı.

12.05.2025 15:46
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INVAMED, MedTech Awards'ta "En İyi Sağlık Robotik/Navigasyon Çözümü" (Best Healthcare Robotics/Navigation Solution) kategorisinde 2025 büyük ödülünü kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, INVAMED, robotik navigasyon ve yapay zeka destekli cerrahi çözümler alanında sunduğu ileri teknolojilerle dünya genelinde hastaların tedavi süreçlerini dönüştürmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket, 18'den fazla ülkeden 4 bin 500'ü aşkın başvurunun yarıştığı MedTech Awards'ta ödüle layık görüldü.

Bağımsız klinisyen ve biyomedikal mühendislerden oluşan jüriyle sağlık inovasyonunun önemli ödüllerinden kabul edilen MedTech Awards'ın geçmiş kazananları arasında kalp kapakçıkları ve yapay pankreas sistemleri gibi ileri teknolojiler bulunuyor.

INVAMED'in robotik navigasyon çözümleri, yapay zeka ve makine öğrenimi, gelişmiş donanım entegrasyonu ve gerçek zamanlı üç boyutlu görüntüleme ve navigasyon gibi farklı bileşenlerin yüksek teknolojiyle entegre olmasına dayanıyor.

Robotik navigasyon, özellikle kalp damar, nörolojik ve onkolojik cerrahide yüksek katma değer sunuyor. INVAMED tarafından geliştirilen sistemler, doktorların daha önce açık cerrahi gerektiren karmaşık operasyonları kapalı yöntemlerle gerçekleştirmesine olanak sağlıyor. Böylece, hasta güvenliği artıyor ve komplikasyon oranı düşüyor. Cerrahi operasyonlar sonrasında iyileşme süresi kısalarak hastaların normal hayata dönüş hızı yükselirken, radyasyon maruziyeti azalıyor ve ek koruyucu yöntemlere duyulan ihtiyaç minimum seviyeye iniyor.

INVAMED, bu ileri robotik navigasyon teknolojisinin ilk hasta kullanımlarını, 2026'da uygulanabilir hale getirmeyi amaçlıyor. Şirket, bu hedef doğrultusunda, uluslararası alanda ortaklıklar kurarak farklı coğrafyalardaki sağlık kuruluşlarına ulaşmayı ve tedavilerin dünya çapında yaygınlaşmasını sağlamayı planlıyor.

Yüksek doğruluk ve hız gerektiren cerrahilerde büyük avantaj sağlıyor

Yapılan saha testleri ve simülasyon sonuçları, INVAMED'in robotik navigasyon sistemlerinin çok düşük hata paylarıyla çalışabileceğini gösteriyor. Bu durum, özellikle kritik anatomik bölgelerde yüksek doğruluk ve hız gerektiren cerrahilerde büyük avantaj sağlıyor. Gerçek zamanlı veri işleme özelliği, komplikasyon riskini düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda operasyon süresini ve maliyetleri de azaltıyor.

INVAMED, dünya standartlarındaki laboratuvar ve araştırma altyapısıyla, bilimsel literatüre katkı sağlayan çok sayıda projeyi de destekliyor. Yapay zeka alanında uzman veri bilimciler, tıp mühendisleri ve akademisyenlerden oluşan disiplinler arası ekipler; robotik navigasyon sistemlerine ilişkin sayısız simülasyon ve validasyon çalışması yürütüyor. Böylece klinik deneylerde elde edilen veriler, sürekli olarak sisteme entegre edilerek teknoloji her geçen gün daha güvenli ve verimli hale getiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen INVAMED Başkanı Raşit Dinç, temel önceliklerinin hastalarının en güvenli ve etkili şekilde tedavi görmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Büyük cerrahi girişimleri mümkün olduğunca küçük kesilerle yapabilmenin hem komplikasyonları hem iyileşme sürelerini kayda değer ölçüde azalttığına dikkati çeken Dinç, "Yapay zeka ve ileri robotik sistemlerin birleşimiyle, tedavi esnasında hastanın karşılaşacağı radyasyon dozunu da en düşük seviyeye indirmeyi hedefliyoruz. INVAMED olarak, 2026 yılı içerisinde robotik navigasyon çözümlerimizi hastaların hizmetine sunmak üzere yoğun çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi INVAMED, MedTech Awards'ta Büyük Ödül Kazandı - Son Dakika

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