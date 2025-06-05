INVAMED Quantum: Yapay Zeka Destekli Klinik Platform

INVAMED, yeni klinik platformu "INVAMED Quantum" ile yapay zeka, ileri hesaplama ve dijital ikiz teknolojilerini bir araya getiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, INVAMED, onaylı geliştirici ve sağlık profesyonellerine cep telefonu ölçeğinde destekli tanı asistanı deneyimi sunmak amacıyla INVAMED Quantum'u geliştirdi.

Quantum, dünya çapındaki görüntü arşivleri, anonimleştirilmiş laboratuvar panelleri, genom dizileri ve güncel klinik yayınlardan oluşan milyarlarca verilerle eğitilmiş, geniş ölçekli çok modlu dönüştürücü (multimodal transformer) omurgasıyla çalışıyor.

Model, radyolojik pikselleri, histolojik dokuları, zaman serili laboratuvar ölçümlerini ve varyant listelerini ortak bir vektör uzamına çevirerek, hastaya özgü ipuçlarını saniyeler içinde ortaya çıkarıyor.

Klinik verileri doğrudan mobil cihazdan sisteme aktaran Quantum'da kardiyologlar koroner anjiyografi videolarını, nörologlar ise tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR) serilerini sürükleyip bırakabiliyor.

Üç boyutlu derin öğrenme motoru sayesinde tümör sınırları, damar daralma yüzdeleri ve olası kanama odaklarını işaretleyen Quantum; hacim, akım ve risk değerlerini katmanlı görselleştirme eşliğinde döndürüyor. Patolojik görüntüler ise basit kamera kullanımıyla dijital ortama aktarılabiliyor ve konvolüsyonel ağlar, klinik araştırma modunda, kanser şüphesine yol açabilecek türden tümör türleri (malignite) taşıyan bölgeleri, renk kodlu ısı haritalarıyla işaretliyor.

Dijital ikiz ve klinik optimizasyon teknolojileri öne çıkıyor

Sistem, görüntü, laboratuvar ve genomik verileri "dijital ikiz" adı verilen biyofizik simülasyonda birleştiriyor. INVAMED, klasik hesaplamayla haftalar sürecek kombinasyon taramasını "Akıllı Optimizasyon" ve "evrimsel-evristik" algoritmalar yardımıyla saniyeler veya dakikalar içinde tamamlarken, hekim ekranında ise en yüksek etki ile en düşük yan etki dengesine sahip seçenekler listeleniyor.

Quantum'un küresel desen tanıma altyapısı, "Orphanet-OMIM" veri tabanları ve INVAMED'in anonim 12 milyon vakalık havuzunu tarayarak fenotip-genotip desenleri çıkarırken, literatür taramasını dakikalara indiriyor ve tedavi yanıt olasılıklarını rapor haline getiriyor.

Platform, iOS, Android ve internet tarayıcılarında çalışırken, hesaplamalar ise 3 kıtaya yayılan yüksek performanslı "CPU-GPU" kümelerinde gerçekleşiyor. Bu sayede cihazda, yalnızca şifrelenmiş özetler tutuluyor.

Veri iletimi "AES-256-GCM şifrelemeli TLS 1.3" tüneliyle korunurken, federatif öğrenme sayesinde ham veriler, cihaz dışına çıkmadan model güncelleniyor.

Platformun beta sürümüne katılmak isteyen geliştiriciler ve lisanslı sağlık profesyonelleri, 25 Temmuz'a kadar INVAMED Quantum'un internet adresinden başvuru yapabilecek.

Yapay zeka modüllerini test edebilecekleri özel bir "AI-sandbox" ortamına, "REST ve GraphQL API"lerine ve sentetik veri setlerine erişim sağlayabilecek katılımcılar, kendi modüllerini oluşturarak platform ekosistemine katkı da sunabilecek.