iPara 2021'i 2.9 milyar TL ciro ile kapatıyor

iPara, 2021 yılında hayata geçirdiği yeni ürün ve hizmetlerle birlikte pazar hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100'ün üzerinde büyüme gösterdiğini açıkladı. Buna göre marka, yıl sonunu 2.9 milyar TL ciro ile kapatacak.

E-ticaret alanında sunduğu gelişmiş ve çözüm odaklı servisleri ile hizmet veren iPara, 2021 yılında hayata geçirdiği yeni ürün ve hizmetlerle birlikte pazar hacmini büyüttü. 2021 yılında DenizBank iş birliğine imza atarak Tarım Sanal POS'u kendi sistemine entegre eden marka, Başarılı İşlem Artırma Servisi ve iPara Pass ile de sistemindeki hizmetleri geliştirmeye devam etti. Marka bu yıl aldığı iyileştirici aksiyonlar ile operasyon hizmetlerinde cevap verme ve sorunları çözme zamanlamasını yüzde 85 azaltarak mesai saatleri içerisinde yarım saatten kısa bir zamana çekti. iPara Başarılı İşlem Artırma Servisi ile de başarısız işlemleri başarıya çevirme oranını yüzde 95'e çıkardı.

2022'NİN CİRO HEDEFİ 5 MİLYAR TL

Hayata geçirdikleri yeni hizmetlerden ve şirketin 2021 yılını değerlendirip 2022 hedeflerinden bahseden iPara Genel Müdür Yardımcısı Alp Özgen, "Pandemi ve ona bağlı olarak kapanmalarla birlikte e-ticaret'e ilginin yoğunlaştığı bir dönem yaşadık. Bu süreçte iş ortaklarımızın hem kendi iş süreçlerini hem de müşterilerinin kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek için dört yeni hizmetimizi hayata geçirdik. DenizBank ile iş birliğine imza atarak Tarım Sanal POS'u kendi sistemimize entegre ettik. Tarım sanal POS'u kullanmak isteyen üye iş yerleri iPara ile sözleşme imzalayarak DenizBank'ın Tarım Sanal POS'unu kolaylıkla kullanabilecek. Böylelikle bu POS üzerinden DenizBank'ın Üretici Kartı'ndan ödemeleri alabilecek. DenizBank Üretici Kart kullananlar da iPara'daki Tarım Sanal POS kullanan üye iş yerleri üzerinden alışverişlerini ve ödemelerini rahatça gerçekleştirebilecek. Başarılı İşlem Artırma Servisi ile üye işyerlerinin hata alan ödemelerini farklı bankaların sanal POS'larında da deneyerek başarılı ödeme almalarını sağladık. iPara Pass hizmetimiz ile kullanıcıların iPara Sanal POS kullanan web sitelerinden ödeme yaparken kredi kartı bilgilerini kaydetmelerini sağlıyoruz. Kullanıcılar böylelikle iPara Sanal POS kullanan bir web sitesinden bir sonraki alışverişlerini tek tıkla gerçekleştirebiliyor" diye konuştu.

Özgen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son olarak hayata geçen yeniliğimiz ile de 1 saatten kısa bir sürede üye işyerlerimizi sanal POS sahibi yapıp, ödeme almalarını sağlıyoruz. Hızlı ve güvenli şekilde ödemelerini alıp, nakit akışlarının hızlandırılması için çalışıyoruz. Bu yıl verdiğimiz kaliteli hizmet ve ürünlerle, ayrıca iş ortaklarımıza sunduğumuz çözüm ve fırsatlarla yılı 2.9 Milyar TL'nin üzerinde bir ciro ile kapatıyoruz. 2022'de ise ciromuzu 5 Milyar TL'ye çıkarmayı hedefliyoruz. E-ticarete artan ilgi ve büyüyen ekosistemin de etkisiyle önümüzdeki yıl yeni iş birliklerimizi ve her gün gelişen ve değişen ödeme dünyasına dair yeni gelişmelerimizi de yine duyuracağız. 2022'de de müşterilerimizin ihtiyaçlarına yeni ürün ve hizmetlerimizle cevap vererek müşteri deneyimini en üst seviyede tutacağız."