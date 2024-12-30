Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "IPARD III Programı'nın ilk hibe ödemesini bugün itibarıyla üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Gıda işleme ve pazarlama sektörüne yönelik onaylanan 105 projeye toplam 527,1 milyon TL hibe desteği girişimcilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Ülkemize yeni tesisler kazandırmaya, istihdama katkı sunmaya ve kırsalı yerinde kalkındırmaya devam edeceğiz" dedi.
Son Dakika › Ekonomi › IPARD III Programı İlk Hibe Ödemelerini Gerçekleştirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?