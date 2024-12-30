IPARD III Programı İlk Hibe Ödemelerini Gerçekleştirdi

Ekonomi

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı'nın ilk hibe ödemesini bugün itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktardıklarını belirterek, "105 projeye toplam 527,1 milyon TL hibe desteği girişimcilerimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "IPARD III Programı'nın ilk hibe ödemesini bugün itibarıyla üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Gıda işleme ve pazarlama sektörüne yönelik onaylanan 105 projeye toplam 527,1 milyon TL hibe desteği girişimcilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Ülkemize yeni tesisler kazandırmaya, istihdama katkı sunmaya ve kırsalı yerinde kalkındırmaya devam edeceğiz" dedi.