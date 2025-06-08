IPARD III Programı'na 42 Milyon Avro Hibe

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) yürütülen IPARD III Programı kapsamında bugüne kadar 319 projeye toplam 42 milyon 60 bin 909 avro hibe desteği verilirken, 70 milyon 334 bin 987 avroluk yatırım yapıldı.

AA muhabirinin, kurumdan edindiği bilgiye göre, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD Programı çerçevesinde, hayvansal üretimden bitkisel üretime, el sanatlarından kırsal turizme, yenilenebilir enerjiden makine parklarına kadar birçok sektördeki girişimciler destekleniyor.

TKDK tarafından 2011'den beri IPARD Programı uygulanıyor. Türkiye, IPARD I ve IPARD II programları fon kullanım oranlarındaki başarısıyla AB'ye aday ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor.

Desteklerle, ülkede tarım-sanayi entegrasyonunun gelişmesine, katma değeri yüksek üretim altyapısının güçlenmesine ve yeni istihdam alanları oluşturulmasına önemli katkılar sağlanıyor.

Geçen yıla kadar 42 ilde uygulanan programla hayata geçirilen AB standartlarındaki yatırımlar, kırsal kesimde ciddi bir talep oluşturdu.

Çalışmalar sonucunda, geçen yıl uygulanmaya başlanan IPARD III Programı 81 ile yaygınlaştırıldı.

Bu dönemde Türkiye'nin ulusal katkı oranı yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltilerek, 2024'ten itibaren 7 yıl süreyle uygulanacak programın toplam bütçesi 555 milyon avrodan 785 milyon avroya yükseltildi.

IPARD III kapsamında bugüne kadar 319 projeye toplam 42 milyon 60 bin 909 avro hibe verildi. Bu hibeler sayesinde 70 milyon 334 bin 987 avroluk yatırım yapıldı.

251 milyon avro bütçeli 5 başvuru çağrı ilanına çıkıldı

Program döneminde, başvuru inceleme süreçlerinin hızlandırılması amacıyla ilk kez yıllık çağrı takvimi yayımlandı. Bu çerçevede, tarımsal işletmelerin fiziki varlıkları, balıkçılık ve organik tarım gibi alanlarda toplam 251 milyon avro bütçeli 5 başvuru çağrı ilanına çıkıldı. İlk çağrıya çıkılmasının üzerinden yaklaşık bir yıl geçti.

Bu yıl 188 milyon avroluk hibe çağrı ilanına çıkılacak

Bu yıl için ise toplam 188 milyon avro tutarında hibe için 5 farklı kategoriden başvuru çağrı ilanına çıkılacak. Bu çerçevede, Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-LEADER Yaklaşımı için çağrı ilanına çıkılırken başvurular 2 Haziran'da başladı.

3 milyon avroya kadar hibe sağlanıyor

IPARD III Programı çerçevesinde yatırımlara, yüzde 50-75 oranında hibe aktarılıyor.

Desteklenecek projelerin bütçe sınırları sektöre göre farklılık gösterirken, 5 bin avro ile 3 milyon avro arasında değişiyor.

TKDK tarafından kadınların ve gençlerin tarım ve kırsal alanlarda daha etkin bir şekilde yer almasını teşvik etmek ve bu kesimin ülkeye sağlayacağı ekonomik katkıyı daha da artırmak amacıyla pozitif ayrımcılık uygulanıyor.