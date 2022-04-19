İş ve çalışan arayanlara yönelik Getirİş hizmete sunuldu - Son Dakika

Getir, iş ve çalışan arayanlara yönelik yeni hizmeti Getirİş'i kullanıcılarıyla buluşturdu. Uygulama, konum bazlı servisi sayesinde iş ve çalışan arayanların birbirini daha kolay bulmasına imkan tanıyacak, yakınlarında iş bulmayı sağlayarak yolda geçirilen zamanı kısaltacak.

Getir, konum bazlı canlı harita özelliği ile iş ve çalışan arayanları bir araya getiren yeni nesil iş platformu Getirİş'i hizmetleri arasına ekledi. Şirket, 2019 yılından beri faaliyet gösteren iş platformu Hemeniş'in çoğunluk hisselerini satın alarak Getirİş markasını oluşturdu. "Yakındaki iş, Getirİş" sloganı ile yola çıkan uygulama kullanıcılarına iş veya çalışan bulma süreçlerinde ve sonrasında zaman kazandıran bir platform olması hedefleniyor.

Uygulama hakkında şu bilgiler verildi:

Yakında iş bulmak artık çok kolay

"Yakınındaki İş, Getirİş" sloganı ile 81 ilde eş zamanlı faaliyete geçen Getirİş'i benzer servislerden ayıran en önemli özellik kullanıcıların canlı harita üzerinden iş ilanlarını, iş arayanların profillerini ve verdikleri hizmet detaylarını kolayca görebilecek olmaları. Uygulamada, çalışan arayan işletmeler, garsondan kuryeye, ön muhasebe elemanından satış temsilcisine istedikleri pozisyona ait çalışma bilgilerini girerek ücretsiz ilan verebiliyor. İş arayanlar da ister sundukları hizmeti ister meslekleriyle ilgili bilgileri verip, kullanıcıların kendilerine ulaşmalarını sağlayabiliyor. Özel ders öğretmeninden elektrikçiye, tezgahtardan çağrı merkezi uzmanına ve ev temizliğine kadar farklı hizmet gruplarında da iş ve çalışan arayanlar uygulamada buluşuyor.

Güvenli iletişim ön planda

Uygulamada çalışan ve iş arayanlar e-posta veya telefon numaralarını paylaşmaksızın, uygulama üzerinden ücretsiz bir şekilde mesajlaşarak ve görüntülü görüşme ile iletişim kurabiliyor. Başvuru sürecinde taraflar onayladığı taktirde açılan konuşma penceresi ise güvenli bir görüşme sürecine olanak sağlıyor.

Getirİş'ten Sorumlu Direktör İrem Namlısoy konuyla ilgili olarak, "İş ve çalışan arayanları güvenli bir ortamda bir araya getiren Getirİş hizmetimizi sunmaktan mutluyuz. Hemeniş'in çoğunluk hissesini satın alarak yeni bir hizmet alanına girmiş olduk. "Yakındaki iş, Getirİş" sloganı ile yola çıktığımız hizmetimizde, iş arayanlar yakın çevrelerinden iş buldukları takdirde zaman kaybetmeden, tek vesaitle ya da yürüyerek işlerine gidebilecek. Çalışan arayanlar ise yakın çevrelerinden, belki de tanıdıkları insanlarla güvenle çalışabilecek. Böylece gerek iş ve çalışan arayanların bireysel refahına destek olacak gerekse toplumsal anlamda bir fayda sağlayacağız" dedi.

Getirİş nasıl çalışıyor?

Verilen bilgiye göre, Getir ana ekranından Getirİş'i seçen kullanıcılar iş ya da çalışan arama durumuna göre seçimini yaparak harita üzerinden ve listede yakın çevrelerindeki iş ve çalışan ilanlarını görebiliyor. Kullanıcıların mevcut tecrübelerini ekleyebildiği bir profil sayfası da bulunan uygulamada "ilan ver" ve "profilimi yayınla" sekmelerinden ilan başlığı ve açıklaması, çalışma şekli, ilanın yayında kalma süresi gibi birkaç sekme doldurularak dakikalar içinde, ücretsiz ilan verilebiliyor. - İSTANBUL