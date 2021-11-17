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Ispanak satamayan esnaf afiş asarak satış yapmaya çalışıyor - Son Dakika

Ispanak satamayan esnaf afiş asarak satış yapmaya çalışıyor

17.11.2021 10:33

Gümüşhaneli pazarcı geçtiğimiz aylarda içerisine karışan 'güzelavrat otu' nedeniyle vatandaşların zehirlenmesine neden olan ıspanak satışlarının düşmesi nedeniyle, yepyeni bir çözüm budu. "Eğme başını dik tut, sana iftira atanlar utansın eyy ıspanak" afişi ile ıspanağın masum olduğunu söyleyen esnaf, satışların artmasını umuyor.

Gümüşhane'de 7 yıldır her hafta halk pazarında pazarcılık yapan 23 yaşındaki Batuhan Demirci, geçtiğimiz aylarda Giresun ve Trabzon'da ıspanak içerisine karışan 'güzelavrat otu' diğer bir adıyla 'Atropa belladonna' otu nedeniyle yaşanan zehirlenme vakalarının ardından ıspanak satışlarının düştüğünü söyledi. Satışları arttırmak için afişli çözüme başvuran pazarcı tezgahının üst kısmına astığı "Eğme başını dik tut, sana iftira atanlar utansın eyy ıspanak" yazılı afişle ıspanağın masum olduğunu kanıtlamaya çalıştığını söyledi.

Ispanak satışları düşen esnaf çareyi afiş asmakta buldu

"NORMALDE 50 KASA ISPANAK SATIYORDUK, 15'E DÜŞTÜK"

7 yıldır pazarcılık yaptığını söyleyen Batuhan Demirci, ıspanak toplayan vatandaşların ıspanakları düzgün temizleyememesi nedeniyle zehirlenme vakaları olduğunu belirterek, "Ben 23 yaşındayım 7 senedir pazarcılıkla uğraşıyorum. Benim annem ne zaman ıspanak yapsa ben ıspanak yerim, bu zamana kadar hiç zehirlenmedim. Ispanak toplanan bahçelerde ıspanak demetlerinin içerisine bazı zararlı otlar karışıyor, bunu ayıklayamayan vatandaşlar bu nedenle zehirleniyor ve suç ıspanağa kalıyor. Ispanak satışlarımızda düşüş oldu. Vatandaşlar almadan önceden de soruyor. Ben bu afişi bunun için astım. Ispanaktan zehirlenmek diye bir şey yok, otları ayıklayamıyorlar masum ıspanağa kalıyor suç. Biz normalde 50 kasa ıspanak satıyorduk salı pazarında şu anda 15 kasaya kadar düştük. Ispanağın masum olduğunu kanıtlamak istiyorum ben. Ispanağın satışının artması lazım, bize Temel Reis'ten kalma bu. Ispanağın satışının yükselmesi lazım, çocuklar için d vitamininden tutun birçok vitamini barındırıyor içerisinde. 'Eğme başını dik tut, sana iftira atanlar utansın eyy ıspanak' " dedi.

Ispanak satışları düşen esnaf çareyi afiş asmakta buldu

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEYE DENK GELMEDİK"

Ispanak aldığında mutlaka detaylı temizlik yaptığını dile getiren Emine Uçan ise "Ispanağın ipini çözer, bezin üzerine koyar ve temizlerim yıkar sonra da doğrarım. Ben ve çevremdeki kimse bu zamana kadar böyle bir olaya denk gelmedi ama ben temizlerim" diye konuştu.

Ispanak satışları düşen esnaf çareyi afiş asmakta buldu

Gümüşhane'de pazara gelen ıspanakların temiz ve yıkanmış olduğunu belirten Abdi Atmaca ise "Daha önce böyle bir olayla karşılaşmadım ama tabi ıspanak alırken dikkat ediyorum. Pazarımıza gelen ıspanaklar temiz yıkanmış güzel, ben de aldım. Pazarcı kardeşimizi de tebrik ediyorum, buraya da yazmış ben de kontrol ettim ıspanakları gerçekten çok güzel" ifadelerini kullandı.

Ispanak satamayan esnaf afiş asarak satış yapmaya çalışıyor
Ispanak satamayan esnaf afiş asarak satış yapmaya çalışıyor

Gümüşhane, Giresun, Trabzon, Masum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ispanak satamayan esnaf afiş asarak satış yapmaya çalışıyor - Son Dakika Ekonomi


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