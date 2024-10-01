İspanya'da Temel Gıda Ürünlerinde KDV Yeniden Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İspanya'da Temel Gıda Ürünlerinde KDV Yeniden Başladı

İspanya'da sıfır KDV uygulaması sona erdi, temel gıda ürünlerinde KDV yıl sonuna kadar %2 olacak.

01.10.2024 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'da azınlık sol hükümetin, yüksek enflasyona karşı yaklaşık iki yıl önce yürürlüğe koyduğu temel gıda ürünlerinde sıfır KDV uygulaması sona erdi.

İspanyollar, Ocak 2023'te yürürlüğe giren sıfır KDV uygulamasının sona ermesiyle bugünden itibaren ekmek, süt, yumurta, sebze, meyve, zeytinyağı gibi temel gıda ürünlerinde KDV ödemeye başladı.

Yeni uygulama ile temel gıda ürünlerinden yıl sonuna kadar yüzde 2, Ocak 2025'ten itibaren de yüzde 4 KDV alınacak.

Tüketiciler Derneği (Facua), sıfır KDV uygulamasının kaldırılmasıyla temel gıda ürünlerindeki KDV'nin yıl sonuna kadar yüzde 2'ye ulaşacağını, gıda ürünlerinde litre veya kilogram başına 2 ila 5 sent artış olacağını açıkladı.

Diğer bir tüketici derneği OCU da "Çok erken alınmış bir karar" ifadesiyle hükümeti eleştirerek, temel gıda ürünlerinde KDV'nin geri dönmesiyle İspanyolların cebinden yılda 72 avroluk ekstra gider çıkacağını savundu.

Sıfır KDV uygulamasının başladığı Ocak 2023'te yüzde 5,8 olan İspanya'daki enflasyonun hükümetin tahminlerine göre yıl sonunda yüzde 3'ün altına inmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, İspanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İspanya'da Temel Gıda Ürünlerinde KDV Yeniden Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
17:57 Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:51 Didim’de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü Didim'de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü
09:17 İzmir’de şaşkına çeviren hırsızlık Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı İzmir'de şaşkına çeviren hırsızlık! Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı
09:16 Kabine sonrası Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı Kabine sonrası Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı
08:51 İsrail’den Lübnan’a “Kuzeyin Okları“ operasyonu ABD işgale tam destek verdi, İran’ı açık açık uyardı İsrail'den Lübnan'a "Kuzeyin Okları" operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı
08:08 Narin’in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
07:40 Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 20:13:25. #1.13#
SON DAKİKA: İspanya'da Temel Gıda Ürünlerinde KDV Yeniden Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement