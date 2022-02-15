İspanya'da üst düzey banka yöneticilerinin yüksek maaşları tartışılıyor

Geçen yıl İspanya'da, tarihinin en büyük işten çıkarmalarının yapıldığı bankacılık sektöründe şimdi de üst düzey yöneticilerin yüksek maaşları tartışma konusu.

Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INE) verilerine göre ülkede bir banka çalışanının yıllık ortalama geliri 45 bin avro iken, üst düzey yöneticilerde bu ortalamanın 1 milyon 410 bin avroya kadar yükselmesi dikkati çekiyor.

Bankacılık sektöründe ortalamanın en az 30 kat daha fazlasını kazanan üst düzey yöneticilerin maaşları, ülkedeki işçi sendikaları ve zaman zaman hükümet üyeleri tarafından da eleştiriliyor.

BBVA bankasının bugün kamuoyuna yaptığı bilgilendirme bu tartışmaları bir kez daha gündeme getirirken, 2021 yılında BBVA Başkanı Carlos Torres'in 7,8 milyon avro, BBVA CEO'su Onur Genç'in ise 6,8 milyon avro gelir elde ettiği bildirildi.

Salgın öncesi 2019 yılına kıyaslandığında Torres'in yüzde 5, Genç'in ise yüzde 8 daha fazla kazandığı görüldü.

Üst düzey banka yöneticilerinin kazançları İspanya'da sık sık tartışılırken, 2020 yılına ait bilgilerde sabit maaş, ikramiye, emeklilik planına katkı, sigorta ve diğer yasal haklarla Santander Başkanı Ana Botin 6,8 milyon avro ile en yüksek geliri elde eden bankacı olarak ilk sırada yer alıyordu.

İşçi sendikaları temsilcileri, banka ofislerinin kapatılıp, sektör çalışanlarının işten çıkarılmasını hatırlatarak, üst düzey banka yöneticilerinin yüksek maaşlarını her seferinde eleştirirken, Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nadia Calvino da zaman zaman buna destek veren açıklamalar yapmıştı.

Calvino, banka yöneticilerinin yüksek maaş ve ikramiyeleri için geçen aylarda "kabul edilemez" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kovid-19 salgını, iklim değişikliği ve enerji sorunlarının yarattığı küresel ekonomik kriz ile yeniden yapılanma gerekçeleriyle zor bir yılı geride bırakan İspanyol bankacılık sektöründe 2021'de 15 binden fazla kişinin işine son verildi.

İspanyol basınında yer alan istatistiklere göre ülkenin önde gelen bankalarından Caixabank+Bankia birleşimi 6 bin 452, Santander 3 bin 572, BBVA 2 bin 935, Unicaja+Liberbank birleşimi 1.513 ve Sabadell 1.380 banka çalışanını 2021 yılında işten çıkarmıştı.